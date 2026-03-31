Los Pombo han cumplido uno de sus sueños: acudir a la Semana Santa de Málaga, pero no de cualquier manera. Hace justo un año, María Pombo manifestó acudir a una Pascua en Andalucía y este 2026 lo ha hecho realidad -y, como no podía ser de otra manera-, junto a su familia. El resto del clan también se ha sumado a este viaje que han compartido a sus redes sociales donde no ha faltado la polémica y donde han compartido espacio con Antonio Banderas, que ha ejercido de anfitrión.

El posado de Los Pombo con Antonio Banderas

Un año más, la familia de Antonio Banderas, se ha asomado a los balcones de las calles de Málaga para ver los tronos de las procesiones. Como no podía ser de otra manera, a esta cita no han faltado su mujer, Nicole Kimpel, su hija Stella del Carmen y su yerno, que además han ido por primera vez como marido y mujer.

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Sin embargo, este año han tenido nuevas incorporaciones en su tradicional Semana Santa. Durante estos días, la familia Pombo ha estado presente en algunas de las procesiones más importantes de la ciudad y, la última de ellas, ha sido el Cristo Cautivo -una de las favoritas de Terelu Campos, que tampoco ha podido contener la emoción al ver el trono junto a su hija y su yerno, Carlo Costanzia-.

A través de sus redes sociales, María Pombo y Pablo Castellano han compartido sus últimas horas en Málaga. Y es que, en su última jornada de procesiones, han coincidido con Antonio Banderas y con su pareja, con los que han posado en una divertida foto.

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Las lágrimas de Marta Pombo

Sabido es que Marta Pombo ha tenido sus más y sus menos en la fe. A raíz de su primera boda con Luis Giménez, la visión de la mediana de las Pombo hacia la religión cambió por completo. Sin embargo, su experiencia en la Semana Santa de Málaga lo ha cambiado todo y no ha podido evitar emocionarse con lo vivido.

«Lo que más me está gustando, que es lo queme está removiendo mucho por dentro, con un sentimiento que no sé describir, es ver la devoción absoluta de la gente: cómo lo viven, cómo miran a la Virgen, cómo están horas en la calle… A la Virgen de Lágrimas y Favores le he pedido que cuide mucho de mi madre, que no solo es madre sino también hija. No os voy a engañar que no contaba yo con emocionarme tanto con las procesiones porque yo, como ya sabéis, hace un tiempo que adopté la religión un poco a mi manera», ha contado.