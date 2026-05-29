Novedades COOL: Dani García aterriza en Ibiza, el atún conquista Madrid, conciertos y más

Uno de los refranes más clásicos de nuestro país dice: «Hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo». Y sí, oficialmente ya nos lo hemos quitado. El entretiempo comienza a despedirse, las temperaturas suben y toca hacer el cambio definitivo de armario para activar el modo verano. Pero no sólo hablamos de moda. También de terrazas, gastronomía, conciertos, cócteles y esos pequeños caprichos que convierten esta época del año en una de nuestras favoritas. Estas son las novedades más COOL de la semana que tienes que tener en el radar.

Madrid se viste de sabor gaditano y es una de las novedades más COOL

Hay un nuevo templo del atún en Madrid y está en plena calle María de Molina. Tras las puertas de un elegante palacete del siglo XIX se esconde un espacio con esencia propia que trae el sabor de Zahara de los Atunes al corazón de la capital y se llama El Campero. La carta gira alrededor del atún rojo, tratado con mimo y con diferentes cortes que demuestran que todavía se puede innovar con una materia prima tan reconocible.

Lo mejor es que los ingredientes que acompañan al producto suman sin eclipsar. Cada plato tiene equilibrio, sabor y mucha personalidad. Desde su apertura, hace apenas unos meses, conseguir mesa se ha convertido en misión complicada y no nos extraña. Comer allí es trasladarse, por unas horas, a una terraza gaditana frente al mar. Una de las novedades más COOL de la temporada.

El cóctel del verano ya tiene nombre

Aunque el Día Internacional del Cóctel Paloma se celebró el pasado 22 de mayo, la realidad es que esta bebida lleva años siendo una de las favoritas del verano. Nació en México y se atribuye al bartender Don Javier Delgado Corona, desde su histórico bar La Capilla, en Jalisco.

Refrescante, cítrica y perfecta para las tardes de terraza, la versión que más nos gusta se prepara con tequila 1800 Blanco o Cristalino, zumo de lima fresca, sirope de agave y soda de pomelo. El toque final llega con hielo, borde de Tajín y una rodaja de pomelo. Fresca, elegante y con ese punto spicy que convierte cualquier tarde en un planazo.

El último empujón para la operación bikini

La cuenta atrás para el verano ya ha comenzado y, aunque llevamos meses cuidándonos, hay zonas rebeldes que necesitan un extra de ayuda. Aquí entra en juego el Body Trainer de Cosmetocrítico, uno de los productos que más está dando que hablar entre quienes buscan mejorar la firmeza de la piel antes de las vacaciones.

Está pensado para trabajar muslos, abdomen y vientre, ayudando a mejorar la elasticidad y el aspecto de la piel. Además, es unisex. Porque sí, los cosméticos ya hace tiempo que dejaron de entender de géneros y cada vez son más los hombres que se suman a este tipo de rutinas para potenciar los efectos del ejercicio físico.

Conciertos en destinos únicos

Dentro de muy poco arranca una nueva edición de Caprichos Musicales, una de las propuestas más especiales del verano. El proyecto, que celebra ya su tercera edición, convierte algunos de los Paradores más espectaculares de España en escenarios únicos.

La programación comienza el próximo 6 de junio con José Mercé en el Parador de Málaga Golf y continuará con nombres como Valeria Castro, Israel Fernández o Carminho, una de las voces que colaboró con Rosalía. Música en directo, escapadas únicas y escenarios de ensueño: el combo perfecto para este verano.

Ibiza tiene una de las novedades más COOL

Si algo hemos aprendido estos días viendo redes sociales es que la mezcla entre Carmen Lomana y Lola Lolita solo podía significar una cosa: Ibiza prepara uno de los grandes movimientos gastronómicos del verano.

El chef Dani García desembarca en la isla con dos de sus conceptos más conocidos. El primero será Leña, que abrirá el próximo 5 de junio en BLESS Hotel Ibiza. Días después llegará Lobito de Mar, ubicado junto a The Unexpected Ibiza Hotel. Dos aperturas que prometen convertirse rápidamente en parada obligatoria para famosos, influencers y amantes de la gastronomía este verano.

El protector solar que sí vas a querer usar

Todavía hay quien piensa que el protector solar solo se utiliza en verano, pero la piel necesita protección durante todo el año. Uno de los productos que más está triunfando ahora mismo es el fotoprotector despigmentante de BABÉ, especialmente pensado para prevenir manchas y unificar el tono de la piel.

Su fórmula protege frente a rayos UVA, UVB, luz azul e infrarrojos y, además, incorpora activos antioxidantes como vitamina C y ácido tranexámico. Todo lo necesario para mantener la piel cuidada durante los meses de más exposición solar.

Un «billete a marte»

Sumergidos de pleno en la época de bodas, entre preparativos y detalles, los novios no tienen tiempo de cuidarse. Antes del «sí, quiero», quizás hay un «sí, lo necesito». Por ello, más allá del clásico sobre o los regalos tradicionales, Marte presenta su «Billete a Marte», una invitación a frenar, cuidarse y prepararse desde dentro. Este se define como un espacio donde detener el ritmo y recuperar la sensación de ligereza en uno de los momentos del año en los que más se necesita.

Eso sí, no es sólo para novios. Dentro de su universo de tratamientos, Marte propone aquellos masajes especialmente indicados para las semanas previas al verano o a eventos especiales, donde el objetivo es favorecer la circulación, activar el sistema linfático y aportar una sensación visible de ligereza.

Gastronomía del norte con estrella Michelin

Los planes gastronómicos siempre son un acierto y esta semana llega uno especialmente interesante para los amantes de la alta cocina. Del 1 al 4 de junio, el restaurante navarro Kabo aterriza en Gurisa con toda la esencia que le ha valido una estrella Michelin.

El chef Aarón Ortiz y la sumiller Jaione Aizpurua trasladarán exactamente la misma experiencia que ha convertido a Kabo en uno de los restaurantes más comentados del norte de España. Una oportunidad perfecta para disfrutar de una escapada gastronómica sin salir de la ciudad.