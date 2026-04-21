Colas en Stradivarius por las primeras novedades del verano 2026: animal print, gorros de rafia y cuñas cómodas

La llegada del verano marca el inicio de la temporada más esperada del año, donde el calor, los días largos y los planes al aire libre invitan a renovar el armario. Con cada nueva estación, surgen tendencias que redefinen el estilo, y este año destacan elementos como el tiro bajo, los detalles metálicos y los tejidos frescos como el lino. Las prendas se vuelven más ligeras, versátiles y pensadas para combinar comodidad con estilo. Son las primeras novedades del verano 2026 de Stradivarius.

La marca propone una selección de piezas clave que reúnen todas estas características, adaptándose a diferentes ocasiones sin perder el toque actual y accesible. Entre las 4 primeras novedades del verano 2026 destacan opciones versátiles y asequibles que marcan estilo. Predominan los tejidos ligeros y frescos, ideales para altas temperaturas, junto con diseños que priorizan la comodidad sin perder el toque actual. Las siluetas más cómodas conviven con cortes más entallados que realzan la figura, mientras que detalles como acabados elásticos, ajustes regulables o elementos metálicos aportan un extra de personalidad.

Las primeras novedades del verano 2026 de Stradivarius

También se imponen escotes favorecedores y estructuras que estilizan, además de una amplia variedad de colores para adaptarse a distintos gustos. En conjunto, son piezas pensadas para el día a día, fáciles de combinar y capaces de elevar cualquier look.

Pantalón bombacho con efecto lino

Este pantalón tipo jogger, disponible por 19,99 euros, destaca por su su tejido con un 15% de lino, lo que lo convierte en una opción ideal para los días más calurosos.

Su cintura elástica ajustable con cordón garantiza comodidad, mientras que los bolsillos laterales aportan funcionalidad. El bajo con acabado en elástico del pantalón bombacho con efecto lino refuerza su estilo desenfadado y moderno. Además, está disponible en varios colores, lo que facilita adaptarlo a distintos estilos.

Vestido con pieza metálica

Se trata de un vestido largo entallado que resalta la silueta de forma elegante. El cuello asimétrico con un solo tirante añade un toque contemporáneo, mientras que el detalle de pieza metálica aporta sofisticación y lo convierte en una opción ideal para eventos o salidas especiales.

El vestido con pieza metálica, disponible por 25,99 euros, es una prenda pensada para quienes buscan un look sencillo pero impactante.

Camiseta con escote y pijín

Esta camiseta, con un valor de tan solo 12,99 euros, combina sencillez y diseño. Cuenta con escote en pico y manga corta, perfecta para el día a día. Su cierre trasero con lazada en el mismo tejido añade un detalle diferenciador, mientras que el bajo ajustado estiliza la figura. Disponible en varios colores, la camiseta con escote y pico fajín es una prenda versátil que se adapta a múltiples combinaciones.

Jeans low waist barrel

Estos vaqueros 100% algodón recuperan el tiro bajo con un diseño actualizado. Incorporan cinturilla con trabillas, cierre de cremallera y botón, y el clásico diseño de cinco bolsillos.

Los jeans low waist barrel destacan especialmente los bolsillos traseros de parche con solapa y cierre a botón, que aportan un toque distintivo. Disponibles por 35,99 euros, estos vaqueros se convierten en una opción perfecta para quienes buscan comodidad sin renunciar a la tendencia.

Looks para combinar las primeras novedades del verano 2026

Casual de día

Combina el pantalón bombacho efecto lino con una camiseta básica y sandalias planas. Añade un bolso tote y gafas de sol para un outfit cómodo y fresco.

De tarde con amigos

Opta por los jeans low waist barrel con la camiseta ajustada y zapatillas blancas. Añade accesorios minimalistas para un toque moderno.

Conjunto de oficina veraniego

La camiseta con escote pico fajín puede combinarse con los jeans low waist barrel y unas sandalias de tacón medio. Completa con un blazer ligero para un estilo más pulido.

Look de noche o evento

El vestido con pieza metálica es ideal con sandalias de tacón y un bolso pequeño. Los accesorios dorados potenciarán el detalle metálico del diseño.

Outfit de vacaciones

El pantalón bombacho con efecto lino combinado con un top ligero y sandalias es perfecto para paseos o planes junto al mar.

Consejos para llevar las primeras novedades del verano