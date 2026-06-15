Giro drástico en el tiempo confirmado por la AEMET: llegan tormentas muy fuertes, granizo y rachas de viento a estas zonas de España

Tormentas muy fuertes, granizo y rachas de viento a estas zonas de España, llega un importante giro drástico en el tiempo confirmado por la AEMET. Será mejor que nos preparemos para lo peor, con la mirada puesta a una serie de cambios esenciales que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Este tiempo que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado, acabará siendo una realidad que nos golpeará con fuerza.

Es hora de saber qué es lo que puede esperarnos con unos días en los que las tormentas muy fuertes acabarán marcando una diferencia importante. Las altas temperaturas de estos días están dando lugar a una situación que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado. Tendremos que empezar a ver llegar este giro importante que podría acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con la mirada puesta a este cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Sin duda alguna, tendremos que estar pendientes de una previsión del tiempo que llega con importantes novedades.

La AEMET confirma un giro drástico en el tiempo

Es importante estar preparados para un importante giro drástico en el tiempo, de tal forma que tocará empezar a tener en consideración algunos cambios importantes que pueden convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a este giro de guion que hasta el momento nadie hubiera tenido en cuenta.

Lo que nos estará esperando es algo para lo que quizás no estamos del todo preparados, con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta.

Estos días en los que realmente tocará empezar a tener en mente determinadas situaciones que quizás hasta el momento, nadie hubiera tenido en cuenta. Después de las altas temperaturas, llega un destacado cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que tocará saber qué es lo que pasará. Con el tiempo que juega en nuestra contra y podría acabar de darnos algunos datos del todo inesperados, en estos días en los que tocará prepararnos para lo peor.

Tormentas muy fuertes, granizo y rachas de viento en estas zonas

Estas zonas de España estarán preparándose para lo peor, las tormentas que jamás hubiéramos imaginado que llegan con tanta fuerza acabarán siendo una realidad. Con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acabar de convertirse en la antesala de algo más.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET en esta terrible previsión del tiempo para las próximas horas: «Probables chubascos y tormentas, acompañadas de rachas de viento muy fuertes y de posible granizo, en los sistemas Central e Ibérico, los Pirineos, valle del Ebro, las sierras del sureste y el este de las mesetas. Descenso notable (más de 6 grados) de las temperaturas máximas en los litorales del noroeste. Máximas superiores a 35-36 grados en el valle del Ebro y en la vega del Segura».

Llega un importante cambio que deberemos tener en consideración: «La presencia de aire frío en capas altas de la atmósfera dejará un tiempo inestable en buena parte de la Península, quedando al margen los litorales, el suroeste y ambos archipiélagos. Se esperan nubes bajas en los litorales cantábrico y gallego y, durante la mañana, en el suroeste peninsular y el Estrecho. A partir del mediodía, se desarrollará abundante nubosidad de evolución en el interior. Se esperan chubascos y tormentas, acompañadas de rachas muy fuertes de viento y posible granizo, en los sistemas Central e Ibérico, los Pirineos, valle del Ebro, las sierras del sureste y el este de las mesetas. Por el contrario, en los litorales del sur y del este, el suroeste peninsular y Baleares, se prevén cielos poco nubosos o despejados, y, en Canarias, cielos nubosos en el norte y despejados en el sur. Son probables las brumas matinales en el litoral gallego. Las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada en la Península, de forma notable (más de seis grados) en los litorales del noroeste; en los litorales del sur subirán. Se podrán superar los 35-36 grados en el valle del Ebro y en la vega del Segura. Las mínimas subirán en el tercio este y bajarán en el resto. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el valle del Ebro y los litorales mediterráneos. En los archipiélagos no se esperan grandes cambios». Tocará esperar lo inesperado en este inicio de semana que estamos viviendo.