Cielos despejados y posibilidad de tormentas en Andalucía, según AEMET

Cielos mayormente despejados dominarán hoy en Andalucía, junto con algunas nubes bajas en los litorales y nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior oriental, donde existe una leve posibilidad de tormentas aisladas por la tarde. Las temperaturas mínimas descenderán en el tercio occidental, mientras que en el resto se mantendrán estables o aumentarán ligeramente, destacando un ascenso notable en el litoral onubense. Los vientos serán flojos, con brisas suaves y un Levante moderado en el Estrecho.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 30 de julio

Cálida jornada soleada y sin lluvias en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lentamente al amanecer, regalando una hermosa paleta de azules y naranjas en el horizonte. La temperatura mínima se situará alrededor de los 21 grados, mientras que la brisa suave de dirección variable apenas alcanzará los 20 km/h, creando un ambiente agradable. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de una jornada luminosa y despejada, ideal para pasear por la ciudad.

Ya por la tarde, el calor se hará sentir con una máxima de 39 grados, aunque la sensación térmica podría subir incluso más, rozando los 39 grados. La humedad relativa se mantendrá en niveles significativos, alrededor del 90%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un tanto pesado. Con el sol que se ocultará a las 21:33, el tiempo será perfecto para disfrutar de una velada al aire libre en Sevilla.

CÃ³rdoba: ambiente cambiante con probables lluvias

La jornada en Córdoba se presenta marcada por un ambiente cambiante, donde las nubes amenazan con desplomarse en intensas lluvias. En la mañana, el cielo se muestra cubierto, acompañado de una brisa fresca que anticipa la inestabilidad. A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 41°C por la tarde.

Sin embargo, el contraste es evidente: el calor de la tarde se verá arropado por ráfagas de viento que superarán los 30 km/h y una sensación térmica que podría llegar hasta 42°C, creando un ambiente opresivo. Con altas probabilidades de lluvia en cualquier momento, es recomendable salir con paraguas a mano para no dejarse sorprender por esta vorágine de tiempo.

En Huelva, cielo parcialmente nublado y calido

La jornada en Huelva se presenta con un tiempo estable y agradables temperaturas, alcanzando máximas de 34 grados durante la tarde. El cielo se mostrará parcialmente nublado en la mañana y seguirá igual por la tarde, con vientos suaves que aportarán una ligera frescura sin riesgo de lluvia.

Este es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades al sol, ya que las condiciones son perfectas para aprovechar el ambiente tranquilo y agradable que nos ofrece el día.

Cielo despejado y ambiente cálido en CÃ¡diz

Amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar del día. La temperatura mínima se situará en 21°C y a medida que avanza la jornada, se espera alcanzar una máxima de 28°C, lo que promete un ambiente cálido. Con una brisa suave del sur y una velocidad media de 20 km/h, la sensación térmica podría llegar a ser de hasta 34°C, así que prepárense para un día cálido y húmedo, con una humedad relativa que rondará el 100%. No se espera lluvia en ningún momento del día, lo que permitirá disfrutar de unas agradables horas de luz desde el amanecer a las 07:29 hasta el atardecer a las 21:32.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá semidespejado y las temperaturas oscilarán entre los 24°C y los 26°C, creando un ambiente placentero para pasear por la costa. Durante la noche, el termómetro descenderá hasta los 20°C, proponiendo un final de día fresco. Aunque el viento puede presentar ráfagas de hasta 34 km/h, no se esperan contratiempos, así que anímense a salir y disfrutar de la belleza de Cádiz en este hermoso día.

JaÃ©n: cielos despejados y calor intenso

En la mañana, Jaén se despierta con cielos despejados que invitan a disfrutar del sol, mientras la temperatura ronda los 25 grados. Es un momento ideal para pasear, ya que la brisa suave aporta frescura al ambiente.

A medida que avance la jornada, el sol seguirá brillando intensamente, llevando la temperatura hasta un máximo de 40 grados por la tarde. Se recomienda llevar ropa ligera y no olvidar la protección solar, ya que el calor se intensificará. Esta tarde-noche, el ambiente se mantendrá cálido, perfecto para disfrutar de una velada al aire libre.

Cielo despejado con chubascos intermitentes en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado y una temperatura fresca de 21°C, perfecto para disfrutar de un agradable amanecer en Málaga. A medida que avanza la jornada, el mercurio ascenderá y alcanzará un máximo de 31°C, mientras una suave brisa del sureste a 10 km/h aportará un toque de frescura a la tarde.

Sin embargo, es recomendable mantener un paraguas a mano, ya que se prevén chubascos intermitentes a partir del mediodía. Para la noche, la temperatura descenderá a los 24°C, ofreciendo un cierre de jornada más templado. La humedad, que fluctúa entre un 65% y un 90%, puede hacer que la sensación térmica ronde los 32°C durante las horas más cálidas.

Granada: ambiente soleado y agradable hoy

La mañana en Granada se presenta con un cielo despejado, ideal para disfrutar de un café al aire libre. Las temperaturas comienzan a subir, rondando los 23 grados, ofreciendo una sensación bastante agradable. A medida que avance el día, el sol se mantendrá en su esplendor, alcanzando una máxima de 20 grados por la tarde, con un ambiente cálido y ligero viento que arrastra frescura.

La jornada se verá beneficiada por la ausencia de lluvias, lo que invita a salir y aprovecharla al máximo. Un consejo: no olvides la crema solar, ya que el sol brillará intensamente y elige ropa ligera para mantenerte cómodo durante toda la jornada.

AlmerÃ­a: cielo despejado y calor suave

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que dará paso a una mañana cálida con temperaturas alrededor de los 24°C. A medida que avance el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 31°C, mientras el viento sopla de forma suave con rachas que pueden alcanzar los 10 km/h.

Por la tarde, la temperatura se sentirá más cálida, alcanzando una sensación térmica de hasta 33°C. Aprovecha el sol radiante, pero ten en cuenta que la tarde-noche se presentará sin la amenaza de lluvia, aunque el viento estará presente, ofreciendo algo de frescura al caer la noche.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET