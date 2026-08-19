Emocionante ovación del Metropolitano a Luis de la Fuente

Luis de la Fuente recoge de las aficiones españolas lo que ha ido construyendo. El mejor seleccionador de la historia de España, campeón del mundo hace un mes en Nueva York, se llevó una emocionante ovación por parte de los aficionados del Atlético de Madrid. En la previa del duelo de Liga entre los rojiblancos y el Málaga, el entrenador riojano recibió el caluroso homenaje que se merece tras el gran éxito conseguido en el Mundial.

En el palco presidencial, al lado de Enrique Cerezo, Luis de la Fuente fue ovacionado por la afición del Atlético de Madrid cuando su nombre fue mencionado por la megafonía del estadio Metropolitano y cuando fue enfocado por las cámaras de televisión. El seleccionador agradeció con gestos el cariño.

Todo ello en un impresionante homenaje del Atlético de Madrid a la España campeona del mundo. El conjunto rojiblanco homenajeó a sus jugadores campeones, que son Baena, Grimaldo, Llorente y Pubill, pero también colocaron una gran bandera de España en el césped, además de que sonó el himno de España por megafonía.

Todo ello con De la Fuente en el palco, ovacionado y querido, como no puede ser de otra forma para el entrenador que ha dado a España su segundo Mundial, además de una Eurocopa y una Liga de las Naciones. De la Fuente recibió el cariño del Metropolitano, como lo recibirá del resto de estadios de nuestro país.