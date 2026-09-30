Baleares prevé activar la Oficina autonómica Antiokupación pactada con Vox antes de final de año

La creación de una Oficina autonómica Antiokupación para defender los intereses de los propietarios frente a la acción impune de los okupas ya figuraba entre los 110 puntos del acuerdo de investidura de Marga Prohens firmado por el PP y Vox. En mayo de este año, ambos partidos aprovecharon la tramitación urgente de la ley de proyectos estratégicos para introducir este compromiso, entre otras muchas medidas que no tenían nada que ver con el enunciado de la ley.

Aunque el conseller del ramo, José Luis Mateo, ha evitado este martes poner en público una fecha concreta ante la pregunta del diputado de Vox, Sergio Rodríguez, en el Parlament, OKBALEARES ha podido saber que se trabaja en varias consellerias para poner en marcha la Oficina de Atención a las Personas Afectadas por la okupación ilegal antes de que finalice este año y cumplir así el compromiso con los de Santiago Abascal.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad ha avanzado que el Ejecutivo está ultimando la puesta en marcha de la Oficina Antiokupación pactada con Vox. En el debate de las preguntas de control al Ejecutivo en el pleno del Parlament, el conseller ha adelantado que el Govern ya trabaja para su puesta en marcha efectiva, para lo cual ya están activados los trámites para dotar las plazas del personal que se integrará en este servicio.

Mateo ha respondido al diputado de Vox Sergio Rodríguez, que ha reclamado el cumplimiento de este acuerdo presupuestario para atender casos como los de personas mayores que se han encontrado su casa okupada al salir del hospital. Rodríguez ha comparado estos casos con los de Maricarmen Abascal.

«Si se hubieran encontrado argelinos en su casa después de unas vacaciones con el Imserso, no estaría Ana Belén recitando poemas ni a Pedro Almodóvar, un gran tenedor, solidarizándose con ella», ha concluido el de Vox.

OKBALEARES también ha podido saber que aún no se ha decidido una ubicación física para dicha oficina para cuando se ponga en marcha este año.