Feijóo defiende que los enfermos «graves» de baja laboral cobren el 100% del sueldo: «Hay que proteger a quien lo necesita»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este martes que los enfermos «graves» de baja laboral cobren el 100% del sueldo. «Hay que proteger a quien lo necesita y desamparar a quien se aprovecha del sistema», ha subrayado, abogando al mismo tiempo por perseguir el absentismo laboral.

Así se ha pronunciado el jefe de la oposición en un encuentro con la Confederación Empresarial de la Comarca de Tarrasa (Cecot), donde ha estado acompañado por el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, y ha desgranado un decálogo de medidas para mejorar la competividad de Cataluña.

Ha sido en el séptimo punto, que han introducido bajo el eslogan «En España tiene que merecer la pena, trabajar», donde el líder del PP ha vuelto a referirse a combatir el absentismo laboral, un asunto que ya le generó críticas en el pasado.

«Tenemos que perseguir el fraude en el absentismo por bajas para que los trabajadores que cumplen con sus obligaciones, trabajen un poco menos y tengan que pagar un poco menos de impuestos para financiar los 30.000 millones de euros que cuesta el absentismo de España», ha dicho Feijóo citando el año pasado.

Tras ello, el presidente del PP ha apostado por «incrementar las plantillas de los médicos evaluadores; reforzar el papel de las mutuas: facilitar que las mutuas hagan pruebas diagnósticas; que en determinadas patologías las mutuas puedan dar altas; aliviar la carga de los emprendedores; proteger realmente a aquellas personas que están de baja por enfermedades graves e intentar que quienes estén de baja por enfermedades graves cobren el 100% de su salario durante toda la baja, lo merecen», ha enfatizado.

«Soy partidario de que aquellos enfermos graves no tengan una disminución de sus salarios por la desgracia de estar de baja. Es evidente que hay que proteger al que lo necesita y desamparar a quien se aprovecha del sistema», ha remachado.

Entretanto, el decálogo de medidas que Feijóo ha expuesto al empresariado catalán para que «vuelva a liderar» la economía de España ha sido el siguiente:

1.- Unir esfuerzos para conseguir mayor inversión. Superar la «demonización» de la propiedad privada que ha llevado a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez.

2.- Es urgente rebajar los impuestos. Feijóo ha denunciado aquí que llevamos cien subidas de impuestos y ha recalcado que el incremento del precio de los alimentos «antes de la guerra de Irán superaba el 40%». Ante ello, ha apostado por una rebaja de impuestos «coyuntural» para hacer frente a la inflación, y también «estructural» para recuperar el poder adquisitivo y facilitar el crecimiento empresarial. «En Cataluña se pagan 16 impuestos autonómicos que no existen en otras comunidades», ha añadido.

3.- Un Plan Nacional de Competitividad. Feijóo se ha comprometido a presentar antes de las elecciones generales. No obstante, ha avanzado que tendrá tres pilares: seguridad jurídica, incentivar la innovación y eliminar barreras burocráticas.

4.- Un país próspero necesita energía competitiva. En España hay 300.000 viviendas acabadas que no se pueden entregar por falta de potencia, ha señalado. En este punto, ha confiado en la energía nuclear, que supone el 60% de la energía de Cataluña. Y ha advertido de que si se cierran las centrales de Ascó y Vandellós, ello hará retroceder en competitividad a la economía catalana durante décadas.

5.- Acabar con la maraña burocrática. «El Estado no puede ser un laberinto de trámites. Por cada nueva ley, el legislador tiene que derogar tres», ha señalado.

6.- Protección de los autónomos. Feijóo ha denunciado que los autónomos, que ha cifrado en 3 millones y medio de ciudadanos en España, «son los eternos olvidados». Para ellos, ha defendido impuestos «razonables», garantías de seguridad y menos trabas, en lugar de ser perseguidos. «No pueden ser el cajero automático del Estado», ha manifestado, al tiempo que ha recordado el Plan del PP para mejorar las condiciones de los autónomos, que plantea, por ejemplo, que aquellos que facturen menos de 80.000 euros, no paguen IVA, como ocurre en otros países europeos.

7.- «En España tiene que merecer la pena trabajar». Feijóo ha explicado que esto quiere decir que las empresas apuesten por crecer, que ningún autónomo crea que no le compensa coger a un cliente más». «Y esto supone también afrontar el absentismo laboral», ha declarado. Ha sido aquí donde ha incidido en su compromiso de intentar que los enfermos «graves» cobren el 100% del sueldo durante la baja.

8.- Poner orden al descontrol migratorio. «Hay que ordenar la convivencia», afirmado el jefe de la oposición, planteando «rutas de acceso donde el contrato de trabajo sea un salvoconducto para entrar en el país».

9.- El agua también es un asunto de Estado. «No podemos darnos de pecho con el cambio climático, y no hacer nada», ha advertido Feijóo, poniendo sobre la mesa un Plan Nacional del Agua, con más infraestructuras hídricas. «Hace falta inversión y visión de Estado para garantizar el agua de la Península», ha apostillado.

10.- «Que toda España avance con las mismas oportunidades». Feijóo ha explicado que esa igualdad supone que «un señor de Tarrasa tenga las mismas oportunidades que un señor de la Diagonal de Barcelona», o que un señor de Orense, su lugar de origen. «Creo en un país de ciudadanos libres e iguales, donde la diferencia sea sólo su capacidad de trabajo, esfuerzo y aprendizaje», ha remachado.

En materia de vivienda, ya en el turno de preguntas, Feijóo ha criticado que ocho años de rumbo equivocado no se solucionan ultimando un real decreto. “El daño que ha hecho este Gobierno no lo van a poder reparar los culpables”, ha sostenido, asegurando que el «único objetivo» del decreto Maricarmen es «ampliar una legislatura estéril».