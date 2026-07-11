Feijóo responde a las críticas: «Defiendo al trabajador honrado y perseguiré el absentismo laboral»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido este sábado a las críticas que ha recibido por parte de la izquierda esta semana: «Defiendo al trabajador honrado y perseguiré el absentismo laboral». Así lo ha sentenciado, destacando que le dan igual las críticas. «Estoy aquí para dar debates valientes y para dejar un país mejor para los jóvenes», ha señalado.

Feijóo se ha pronunciado así en su intervención en el XVI Congreso Nacional de NNGG celebrado en Valladolid, en el que se ha proclamado presidente de Nuevas Generaciones del PP el ayusista Ignacio Dancausa.

«Me han criticado desde la izquierda y desde algunos sindicatos por pedir que los autónomos y los emprendedores no tengan que pagar de su bolsillo la caradura de unos pocos ni tampoco los trabajadores honrados tengan que cubrir ese vacío», ha señalado, reafirmándose en sus declaraciones.

Además, ha ironizado sobre los ataques que ha recibido por combatir la Ley de Nietos, «que no es ni ley, ni habla sólo de los nietos». «¡Como si no se pudiera dudar de las intenciones del sanchismo en unas elecciones! ¿A quién se le ocurre dudar de Sánchez?, ha apuntado, poniendo en duda el espíritu de las primarias del PSOE que ganó el actual secretario general del Partido Socialista.

Se ha pronunciado así en referencia a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha convertido en el único miembro de la famosa banda del Peugeot que aún no ha pasado por la cárcel. Sí el resto de sus compañeros, con los que protagonizó la campaña de primarias socialistas de 2017 recorriendo España en un Peugeot: Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, los dos últimos condenados recientemente a 24 y 18 años de prisión, respectivamente, por el caso mascarillas.

Una vida justa y con libertad

Además, Feijóo ha desgranado su proyecto de país para los jóvenes y se ha comprometido a liderar un cambio para todos ellos: «Os han fallado. A toda la juventu, y yo no lo voy a hacer».

El líder del PP ha transmitido a los jóvenes que promete «una vida fácil justa». «No os prometo un país subsidiado, os prometo un país con oportunidades; no os prometo dependencia, me comprometo con la libertad», ha aseverado.

Y ha subrayado que anhela un país con jóvenes libres y jóvenes propietarios de su vida y de sus decisiones, «no inquilinos permanentes de la mentira y de la división de aquellos que llevan tanto tiempo fallando».

«No seáis inquilinos de todos ellos», ha pedido el presidente del PP a las Nuevas Generaciones de la formación, indicando que quiere ser el presidente de la juventud española porque merece «una política mejor». «No me resigno a que seáis la primera generación que viva peor que vuestros padres», ha apuntado.

También ha ahondado en el concepto de inquilino para poner foco en el problema del acceso a la vivienda que se ha normalizado cuando «no es normal» y se ha comprometido a acabar con el problema de la vivienda, que acarrea que más del 67% de los adultos hasta los 34 años viva con sus padres en España.

«Yo me rebelo contra esa realidad y os pido que nos rebelemos juntos para que en España se construya más vivienda, para que los jóvenes tengáis más facilidades para acceder a un alquiler razonable y una hipoteca, para que podáis ahorrar, para que tengáis sueldos mejores y para que podáis aspirar a construir el proyecto de vida que queráis», ha concluido.