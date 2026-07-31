El tercer fichaje del Barcelona ya es oficial: Bisiwu es culé por 8,5 millones de euros

El Barcelona ha hecho oficial este viernes el fichaje de Jesse Bisiwu, el tercero de la temporada tras las incorporaciones de Gordon y Adeyemi. Llega al club blaugrana otro atacante de solamente 18 años y que es una promesa del fútbol belga, aunque todavía no ha debutado en Primera División. Firma hasta junio de 2031 por 8,5 millones de euros. Entrenará bajo las órdenes de Hansi Flick, pero tendrá ficha del filial.

El cuadro blaugrana sigue formando su plantilla para el curso que viene. El tercer fichaje es Bisiwu, un jugador jovencísimo que es una promesa del fútbol belga. Proviene del Brujas, aunque no ha debutado con el primer equipo. Con el Juvenil llegó a ser subcampeón de Europa tras perder la final contra el Real Madrid.

Bisiwu llegará en la noche de este viernes a Inglaterra, y desde el sábado entrenará con el primer equipo a las órdenes de Hansi Flick. La idea del Barcelona es que esté en dinámica del primer equipo, pero vista su edad, 18 años, tendrá ficha del filial.

Comunicado del Barcelona

El FC Barcelona y el Club Brugge KV han llegado a un acuerdo por el traspaso de Jesse Bisiwu, que firma como azulgrana hasta el 30 de junio de 2031. Próximamente será presentado oficialmente en las oficinas del Club.

De esta forma, el Barça se asegura la llegada de un extremo con una proyección brillante, que destaca por su potencia, zancada y capacidad de regate. Nacido en Bélgica el 22 de enero de 2008 en una familia de ascendencia ghanesa, siempre ha representado a los Diablos Rojos en las categorías inferiores.

Su nombre cobró relevancia precisamente en el año 2025, con la disputa del Europeo sub-17. Allí, aunque Bélgica no pudo pasar de las semifinales, el nuevo jugador azulgrana acabó formando parte del equipo ideal del torneo. En cuanto a su carrera de clubes, la ha desarrollado primero en el Lovaina (2014-2020) y, desde hace seis años, en el Brujas, donde ha ido creciendo hasta que en estas dos últimas temporadas ha competido en la Youth League juvenil, con 14 partidos y tres goles.

Además, desde 2023, cuando todavía tenía 15 años, ha estado compitiendo también con el Club NXT, que ejerce como filial del Brujas, y con el que ha acumulado 36 partidos en la Segunda División de Bélgica. Eso añade, a su brillante futuro, una experiencia contra jugadores más veteranos que le ha permitido madurar como futbolista. Ahora, con 18 años, da un paso de gigante en su carrera llegando a un Barça en el que intentará seguir los pasos de Vermaelen o Goyvaerts, los dos únicos belgas que han llegado a jugar con el primer equipo azulgrana.