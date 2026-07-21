El Barcelona rompe la banca para rescatar del pozo a su filial: se gasta 8,5 millones en un extremo belga de 18 años

El Barcelona tiene prácticamente cerrado el fichaje de la joven promesa belga Jesse Bisiwu, procedente del Brujas. El club culé desembolsará nada más y nada menos que 8,5 millones de euros por su fichaje, dejando un 20% de una futura venta a los belgas. El Barça cierra así una operación que, de darse un giro radical durante la pretemporada, reforzará al equipo filial esta temporada. Este sería el tercer extremo fichado por Deco tras los de Gordon y Adeyemi.

Se trata de un futbolista al que el Barça tiene en el radar desde hace tiempo. Bisiwu venía dando que hablar y desde el pasado año, el club culé inició los movimientos para acercar posturas con el Brujas. No ha sido fácil en ningún sentido, principalmente por las exigencias del club belga por un futbolista especialmente joven, que venía despuntando pero que todavía no había conseguido grandes éxitos.

El futbolista terminaba contrato con el Brujas en el verano de 2027, esta era su última temporada y no tenía intención por renovar, por lo que el momento de su salida era ahora y el Barça quiso poner dinero por delante para garantizarse ahora su fichaje y no entrar más adelante en pujas absurdas por su contratación.

Ha sido el periodista Fabrizio Romano el que ha anunciado que las negociaciones se han terminado por concretar para cerrar el traspaso. El Barça soltará 8,5 millones de euros por un futbolista joven, con proyección, pero completamente desconocido por muchos. Solo aquellos que siguen la Youth League le pudieron ver pelear contra el Real Madrid, que salió campeón de la competición enfrentándose al Brujas al que lideraba Bisiwu.

El Brujas terminó por acceder a las condiciones del Barcelona ante la posibilidad de verse en enero con el futbolista negociando su salida gratis el próximo verano. Los 8,5 millones son un pellizco importante por un futbolista de 18 años, sobre todo teniendo en cuenta su presencia en la élite, hasta ahora escasa. En cualquier caso, lo que realmente ha seducido a los belgas es ese pellizco del 20% que se pueden llevar de una futurible venta, que en los términos culés suele ser siempre alta de concretar una salida más adelante.

El joven extremo se incorporará a las órdenes de Hansi Flick con el objetivo de convencer al técnico alemán durante la pretemporada. Los 8,5 millones de euros que ha costado le dan crédito suficiente para ello, pero el lugar del joven parece pasar por el Barça Atletic, que esta temporada luchará por ascender a Primera RFEF, actualmente en la cuarta división del país.

El Barça sigue gastando dinero para detectar talento prematura, aunque desembolsando importantes suma de dinero que entre poco y nada tiene que ver con esa premisa que vende el club, donde se antepone La Masía y la formación desde edad temprana para continuar con el modelo. Éste parece haber cambiado, al menos eso queda patente tras movimientos como el de Jesse Bisiwu.