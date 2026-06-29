Palos a Anthony Gordon tras su fichaje por el Barça: «Si sigue así durará poco en Cataluña»

Las dudas empiezan a rodear el fichaje de Anthony Gordon por el Barcelona. El extremo zurdo quedó relegado al banquillo en el último partido mundialista de Inglaterra y su lugar lo ocupó un Marcus Rashford que fue descartado por los culés hace unas semanas. Hay que recordar que el Barcelona pagó por Anthony Gordon 80 millones, mientras que tenía una cláusula de compra por Rashford de apenas 30 kilos.

«Entiendo que el Barcelona y sus aficionados ahora se estarán preguntando qué hemos comprado», dijo en su columna semanal Graeme Souness, leyenda del Liverpool y un experto en la Premier League. Desde el primer momento, el ex jugador desaconsejó el fichaje por el elevado precio de la tarifa y los hechos le están dando la razón muy poco tiempo.

Anthony Gordon ha sido uno de los señalados del bajo rendimiento de Inglaterra. El jugador fue titular en los dos primeros partidos mostrando unas prestaciones bajas para su precio de traspaso y las dudas no han tardado en llegar aunque no con el nivel de Souness. «Si Gordon llega al Barcelona y juega de manera tan conservadora como lo hizo contra Croacia y Ghana, no se quedará mucho tiempo en Cataluña», aseveró.

Y es que Souness está enamorado de Lamine Yamal y augura un futuro muy negro para Anthony Gordon, especialmente tras el precio que ha pagado el Barcelona por sus servicios. En su columna, en The Telegraph, hizo una sentencia que casi fue definitiva para el futuro del jugador.

«El modelo de extremo que gusta en el Barcelona es Lamine Yamal. Todos vimos lo que hizo contra Arabia Saudita en el segundo partido, engañando a todos los defensas y atacando el segundo palo para marcar un gol. Nos engañamos si no pensamos que todo el mundo alrededor del Barcelona, desde los aficionados hasta los jugadores y medios de comunicación, no están mirando el Mundial y diciendo: ¿si Yamal hace esto, qué está haciendo Gordon?», zanjó la leyenda del Liverpool.