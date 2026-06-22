Lamine, estrella Mundial

Lamine Yamal ya no es una promesa. Tampoco una joven estrella. Es una realidad mundial. Uno de esos futbolistas que cambian partidos, alteran planes y obligan a los rivales a replantearse todo lo que habían preparado durante la semana. España lo comprobó ante Arabia Saudí. Y el Mundial también. Bastaron apenas 30 segundos para entender que el partido iba a ser diferente al de Cabo Verde. Muy diferente. El catalán recibió, encaró, desbordó y puso en apuros a la defensa saudí en su primera intervención. Medio minuto. Eso fue todo lo que necesitó para empezar a cambiar el encuentro.

Diez minutos después ya había dejado su firma en el marcador. Oyarzabal puso un balón perfecto al segundo palo y allí apareció el futbolista del Barcelona. Donde tenía que estar. Como hacen los grandes. Remató a la red y abrió el camino de una victoria que España necesitaba como el comer. Su presencia lo cambió todo.

Arabia Saudí defendió con miedo. Las ayudas se multiplicaron. Los espacios aparecieron para sus compañeros. Cada vez que recibía el balón, la defensa rival se desordenaba. Cada conducción obligaba a reajustar marcas. Cada aceleración generaba superioridades. España volvió a parecer una selección dominadora, agresiva y con capacidad para generar ocasiones constantes. Casualidad o no, el regreso de Lamine a la titularidad coincidió con la mejor versión del equipo en lo que va de Mundial.

Porque esta España con Lamine es otra España. Mucho mejor. Mucho más peligrosa. Mucho más candidata. El extremo se marchó al descanso con el trabajo hecho. Luis de la Fuente decidió sustituirle para seguir cuidando su proceso de recuperación y evitar cualquier riesgo innecesario. Ya había cumplido su misión. Había abierto el marcador, había desequilibrado el encuentro y había vuelto a demostrar por qué es uno de los jugadores más determinantes del planeta.

Además, el tanto le permitió entrar en la historia. Lamine se convirtió en el primer goleador de España en este Mundial y se unió a una lista de futbolistas que inauguraron la cuenta de la selección en los últimos Mundiales, como Dani Olmo en Qatar, Diego Costa en Rusia, Xabi Alonso en Brasil o David Villa en Sudáfrica. Un club reservado para nombres importantes y al que ahora pertenece también el joven talento español. Con apenas 18 años ya suma siete goles en 27 partidos con la Selección. Unos números extraordinarios para un futbolista que todavía tiene toda una carrera por delante.

La mejor noticia para España es que ya está completamente recuperado. Las limitaciones físicas que le impidieron ser titular frente a Cabo Verde son historia. Ante Arabia Saudí demostró que vuelve a estar en plenitud y todo apunta a que disputará el partido completo frente a Uruguay en Guadalajara. Y eso cambia muchas cosas.

Porque cuando Lamine Yamal está sobre el césped, España deja de ser simplemente una buena selección para convertirse en una firme candidata a ganar el Mundial.