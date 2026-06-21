Con una semana de retraso España presentó sus credenciales al Mundial. Lo hizo con un equipo renovado y un fútbol total para triturar a la endeble Arabia Saudí con tres goles en 20 minutos. Debutó Lamine Yamal, que lo cambia todo. Pero el cambio fue sobre todo de actitud en los de Luis de la Fuente, que estuvieron precisos, acertados y, sobre todo, intensos. Lamine abrió el camino de la goleada y vino después un doblete exprés de un por fin reconocible Oyarzabal. En el segundo tiempo no hubo partido y cayó el cuarto que zanja de golpe todas las dudas que había despertado España en el primer partido.

Luis de la Fuente cambió medio equipo. Bueno, cuatro para ser exactos. Guillotinó del once a Llorente, Fabián, Ferran y Gavi, discretísimos como el resto ante Cabo Verde, y metió en su lugar a Pedro Porro, Dani Olmo, Baena y, por supuesto, Lamine Yamal. Nuestro Messi debutaba en el Mundial con ganas de tirar del carro de España como si fuera Manolo Escobar. Con Lamine en el campo nuestras opciones de aspirar a cualquier cosa se multiplican y estaba claro que el de Rocafonda ha venido aquí a jugar. Y a triunfar.

Entre los cambios del seleccionador se asumían varios errores del primer partido: una banda derecha nueva con Lamine de titular, Pedri al lado de Rodri para sacar la pelota con más velocidad y Baena con Dani Olmo para buscar filtrar pases a Oyarzabal y aprovechar su capacidad para el disparo de media distancia. Era una nueva España, que no podía permitirse otra pifia ante una Arabia Saudí que no es tan modesta como Cabo Verde pero que tampoco es el Brasil del 70.

Lucía impresionante otra vez el monumental estadio de Atlanta. La cámara enfocaba a un Lamine Yamal serio y concentrado que ponía cara de malote. Y cuarenta segundos después el propio Lamine ya había triturado a su lateral y puesto la primera pelota de peligro al área de Arabia Saudí. Allí merodeaban emboscados Olmo y Oyarzabal, pero el central saudí cabeceó en plancha para evitar males mayores.

Apretaba España. El ritmo era otro. La actitud también. Cucurella y Lamine hacían amplio el campo por los costados. Baena y Oyarzabal cargaban el área. Lamine, egoísta como Falete en un bufet libre, las quería todas. Volvió a probar suerte con un disparo lejano que se marchó demasiado alto. Nuestra selección acorralaba a Arabia Saudí, que capeaba el chaparrón con más esfuerzo que criterio.

Lamine pega primero

Se veía venir el gol de España. Lo intentaron Dani Olmo y Pedro Porro con disparos lejanos antes del minuto 10. Y justo entonces llegó el gol que se había estado cocinando. Lo marcó, evidentemente, Lamine Yamal. El primero de muchos que va a meter en este Mundial. La jugada, dinámica y vertiginosa, nació en una recuperación de Pedri de cabeza y una conexión entre Baena y Oyarzabal. El delantero realista la puso al segundo palo y allí apareció Lamine Yamal, inexplicablemente libre de marca, para hacer el 1-0.

España era un vendaval. Nada que ver con el equipo atascado y tristón que vimos ante Arabia Saudí. La intensidad, la velocidad, la precisión, todo era diametralmente mejor que el día del debut. Claro, Lamine lo cambia todo. Los de Luis de la Fuente, ahora sí reconocibles, buscaban el segundo con ahínco. Oyarzabal tuvo un mano a mano ante el meta Al Owais, que abortó la acción con el pie. El de la Real sí que la estaba tocando hoy, no como en el primer partido.

Diez minutos después del primero cayó el segundo. Esta vez a la salida de un córner que botó con Baena. Hubo un barullo, nadie atinó ni a despejar ni a rematar. Eso fue hasta que la pelota cayó en los pies de Oyarzabal, que conectó un remate con el exterior del pie para hacer el 2-0. El VAR revisó la acción y dio por bueno el segundo de España.

Recital de España

Después del segundo, claro, llegó el tercero. Fue una jugada coral que llegó tres minutos después. La puso al área el lateral derecho, Pedro Porro, la tocó en el segundo palo el lateral izquierdo, Cucurella, asistió de cabeza en el área pequeña Dani Olmo y remató también con la testa Oyarzabal. Pues eso, 3-0 y partido resuelto en el primer cuarto.

El parón publicitario nos cortó el ritmo. También, ya con el 3-0, levantamos un punto el pie, aunque el dominio de España continuó igual que el asedio al área de Arabia Saudí. En el 34 el travesaño evitó el hat-trick de Oyarzabal, que se cascó un impresionante disparo con el exterior tras una asistencia involuntaria del portero Al Owais. Los nuestros volvieron a meterse en el partido.

El cambio de actitud de España era radical. Hubo una jugada en los minutos de prolongación de la primera mitad que lo escenificó. Lamine Yamal comandó un repliegue defensivo de seis jugadores de Luis de la Fuente, que regresaron como si les persiguiera una horda de zombies. El míster sonreía orgulloso de los suyos y preparaba cambios al descanso en un partido pasaportado.

En el descanso Lamine se quedó en el banquillo para evitar riesgos y seguir cumpliendo los plazos médicos. También Oyarzabal, saldada en un decir amén su deuda con el gol. Entraron en su lugar Yeremi Pino y Ferran Torres. Arabia también hizo dos sustituciones. España volvió a apretar de salida y en el 48 llegó el cuarto. Lo marcó un madridista, Marc Cucurella. El lateral zurdo de la selección voleó en el segundo palo un balón llovido a la salida de un córner. El portero la sacó, pero el balón tocó en un defensa y para adentro.

Descanso para Lamine

Casi llega el quinto en el 52. La tuvo Pedro Porro, que se marcó una arrancada propia de Achraf, y se plantó ante Al Owais que evitó el tanto con una mano firme y fuerte abajo. España seguía gustándose. Todo eran buenas noticias hasta que al filo del 60 Kanno le metió un codazo en la nariz a Rodri, que se quedó tocado. Luis de la Fuente aprovechó para hacer otros dos cambios: Mikel Merino y Nico Williams dentro, fuera Dani Olmo y Álex Baena.

Decayó algo el ritmo pero España siguió manejando el partido. Y acumulaba ocasiones con soltura y comodidad. En el 70 entró Fabián por Pedri, amonestado en el primer partido, para tenerle listo ante Uruguay. La Roja seguía manejando el juego a su antojo. Mikel Merino crecía y eso es una gran noticia para nuestra selección.

Los últimos 20 minutos de partido tuvieron poca historia. Los nuestros se tomaron un merecido descanso y los saudíes trataban de logran un tanto que maquillara un poco el resultado. España tenía el trabajo hecho por la vía rápida, porque había dejado listo de papeles el partido en 20 minutos. Al final, no hubo necesidad de hacer más goles y desde el descanso hasta el seleccionador comenzó a pensar en Uruguay.

Al final España ganó, goleó y convenció. Aquí están nuestras credenciales. Y, lo más importante, aquí está Lamine Yamal. No hace falta decir nada más.