Qué significa KSA que aparece en el marcador de Arabia Saudí en el Mundial 2026

Arabia Saudí es uno de los 48 equipos que disputan el Mundial 2026 que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. El combinado asiático es ya un clásico de los Mundiales. De los últimos nueve torneos, han estado en siete. En todos ellos, en el marcador de sus partidos aparece KSA como abreviación de Arabia Saudí. ¿Esto por qué es así?

Principalmente, porque, como pasa en la inmensa mayoría de los casos, la abreviatura recoge el nombre del país en inglés, idioma oficial de la FIFA. En inglés, Arabia Saudí es Saudi Arabia, pero ¿entonces por qué aparece una K junto a SA en el marcador?

Esto se debe a que a Arabia Saudí se la considera por su nombre completo, que es Reino de Arabia Saudí. Es decir, Kingdom of Saudi Arabia. De ahí que la abreviatura de ello sea KSA, las tres palabras que aparecen siempre en el marcador de los partidos de Arabia Saudí, como pasó en el caso del duelo ante España de este domingo. En este Mundial, Arabia está encuadrada en el grupo H con España, Uruguay y Cabo Verde.

Arabia Saudí en el Mundial

Arabia Saudí se ha convertido en un fijo en el Mundial desde su primera participación en 1994. A partir de su estreno, el combinado saudí sólo se ha perdido dos citas mundialistas (2010 y 2014) y sumará en territorio norteamericano su tercer campeonato consecutivo. Arabia Saudí continúa su progresión, con el horizonte de hacer un buen papel en el Mundial que organiza en 2034.