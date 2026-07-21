El único jugador de Argentina que no dio la espalda a España mientras levantaba la Copa del Mundo

La selección argentina dejó varias acciones y gestos antideportivos durante la celebración de España tras vencer en la final del Mundial 2026. La calma de los futbolistas de la Selección evitó una gran trifulca tras el pitido final en el MetLife Stadium. Algunos miembros de la Albiceleste, como Nahuel Molina, Leandro Paredes o Roberto Ayala -miembro del cuerpo técnico- llegaron a agredir a los futbolistas españoles. Tampoco reconocieron la victoria de España, ya que sólo un futbolista argentino no dio la espalda al recién coronado campeón del mundo mientras alzaba el trofeo al cielo de Nueva Jersey.

Desde Argentina se ha justificado este gesto, señalando que los miembros de la selección campeona en Qatar 2022 se dirigían hacia los aficionados argentinos que se ubicaban en uno de los fondos del estadio. Una explicación que no ha terminado de convencer al mundo del fútbol. Algunos argumentan que los futbolistas de la Albiceleste podrían haber esperado al instante en el que Rodri Hernández levantó la Copa del Mundo y, entonces, colocarse de nuevo frente a su hinchada. Por este motivo, la actitud del único jugador argentino que contempló la estampa de la España campeona ha sido muy aplaudida.

El único de los 26 convocados por Scaloni para el Mundial 2026 que reconoció el triunfo español sobre el césped del MetLife Stadium fue José Manuel ‘Flaco’ López. El delantero del Palmeiras fue una de las grandes sorpresas en la lista de la selección argentina para la cita mundialista. Durante el torneo apenas ha contado con oportunidades. La tremenda competencia en la delantera del equipo, con Lautaro Martínez partiendo desde el banquillo en varias ocasiones, ha dejado al ‘Flaco’ López con un bagaje de 18 minutos, repartidos en dos partidos, en todo el Mundial. Pese a la falta de minutos, su aportación ante Suiza en cuartos de final fue decisiva, ya que asistió a Julián Álvarez para el tanto que situó el 2-1 en el marcador ante los helvéticos.

La afición española y los que simpatizaban con ella durante la final del Mundial, han aplaudido el gesto del ‘Flaco’ López en redes sociales y otras plataformas. A sus 25 años, el ariete de Palmeiras mostró más madurez que futbolistas veteranos como Otamendi o Paredes. Los hechos protagonizados por varios jugadores argentinos después del partido han empeñado su desempeño deportivo hasta la final y han generado cierta animadversión hacia ellos de parte de muchos aficionados al fútbol, no sólo en España. También han desaprovechado la oportunidad de pedir perdón con el paso de las horas, ya que sólo Leo Messi felicitó en sus redes sociales a la selección española por su victoria.