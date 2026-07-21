La segunda estrella supera a la primera: la final contra Argentina la vieron un millón de personas más que la de 2010

La segunda estrella ganada por la Selección española el pasado domingo en Nueva Jersey en una épica final contra Argentina gracias a un gol de Ferran Torres en el minuto 106 ha superado a la primera estrella conquistada por España en el año 2010 en una tremenda final ante Holanda con aquel gol de Andrés Iniesta en el minuto 116.

Las audiencias han hablado. La final del Mundial ante Argentina fue el segundo evento más visto en la televisión en España, por detrás de aquella tanda de penaltis ante Portugal en la Eurocopa de 2012. El gran partido del pasado domingo tuvo una cuota de pantalla superior, más del 89% en la prórroga y 91% en el minuto de oro, pasadas las 00:00 de la noche.

La final que ganó España en el Mundial de 2010, la primera estrella de nuestra historia, contra Holanda fue vista por casi 14 millones de personas. Esta vez, en 2026, con nuestra segunda estrella, los 90 minutos de partido, con un descanso más largo de lo habitual, hay que recordar, fueron vistos por más de 15 millones de personas.

Más de un millón de personas le sacan las audiencias del Mundial 2026 al Mundial 2010 en los 90 minutos. La segunda estrella fue seguida por más personas que la primera después de 16 años, donde han cambiado mucho los tiempos y sobre todo la tecnología.

La prórroga de la segunda estrella la siguieron un millón de personas más que la de 2010. Las dos finales se ganaron en el tiempo extra. La del gol de Iniesta la vieron 15.605.000 millones de personas y la del gol de Ferran Torres 16.608.000 millones de personas.

También el minuto de oro de la segunda estrella fue más seguido, con poco más de 17 millones de personas pasadas las 00:00 de la noche. El minuto de oro en 2010, casi a las 23:00 de la noche, fue seguido por 16.815.000 millones de personas.