Marcos Llorente vuelve a formar un lío en las redes sociales: le preguntan por el eclipse y su respuesta ya es viral

Marcos Llorente vuelve a convertirse en protagonista en las redes sociales. El futbolista del Atlético de Madrid ha vuelto a generar todo tipo de comentarios después de responder a una pregunta relacionada con el eclipse solar que podrá observarse este miércoles 12 de agosto. El fenómeno astronómico ha despertado una enorme expectación en España, donde miles de personas llevan semanas preparando el momento y comprando las gafas homologadas para poder contemplarlo de forma segura.

Sin embargo, Marcos Llorente parece no compartir precisamente ese entusiasmo y su irónica y polémica respuesta no ha tardado en hacerse viral. Preguntado por si tenía previsto ver el eclipse, el internacional español dejó claro que no piensa hacerlo y calificó de «pesadilla» todo lo que se está formando alrededor del acontecimiento. Además, aprovechó para bromear con uno de los elementos que se han convertido en protagonistas indiscutibles de estos días: las gafas especiales necesarias para mirar directamente al sol.

La respuesta del jugador ha llamado especialmente la atención por su conocida relación con todo lo relacionado con la luz solar y las gafas. Llorente lleva meses protagonizando numerosas conversaciones en redes sociales por sus particulares rutinas y por algunas de sus opiniones sobre la exposición al sol, la protección ocular y la utilización de diferentes tipos de lentes. El centrocampista ya explicó públicamente que utiliza gafas con cristales amarillos durante el día cuando se encuentra en interiores y gafas rojas por la noche cuando está expuesto a iluminación artificial, argumentando que lo hace para proteger su «biología».



Aquellas declaraciones provocaron una importante polémica y fueron analizadas incluso por expertos, que cuestionaron algunas de las afirmaciones realizadas por el futbolista. Sin ir más lejos, Marcos Llorente desaconseja a sus millones de seguidores utilizar crema de protección solar ni gafas de sol, algo muy peligroso para los expertos, de ahí que muchos respondieran al jugador en medios de comunicación y redes sociales.

El futbolista ha defendido en distintas ocasiones un estilo de vida basado en sus propias investigaciones y experiencias, dejando claro que no pretende cambiar sus hábitos por las críticas que recibe. En enero de 2026 volvió a responder a preguntas de sus seguidores y defendió nuevamente sus ideas sobre el sol y las gafas, asegurando que no busca la aprobación de los demás.

Ahora, el eclipse vuelve a colocarle en el centro de la polémica. Y es que, mientras el fenómeno se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos astronómicos del verano y las recomendaciones de los expertos pasan por utilizar únicamente protección ocular específica y homologada para observar el sol, Llorente ha optado por desmarcarse completamente de la fiebre que se ha generado. Las gafas para eclipses llevan semanas protagonizando todo tipo de noticias y recomendaciones, precisamente porque mirar directamente al sol puede provocar lesiones oculares. De hecho, numerosos medios han puesto el foco en la necesidad de utilizar protección adecuada para disfrutar del fenómeno sin poner en riesgo la vista. Su comentario, entre la burla y la indiferencia, ha vuelto a provocar una oleada de reacciones.