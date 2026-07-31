Marcos Llorente, sobre sus fotos con Ferran Torres: «Me sorprende que en 2026 siga generando debate que dos hombres se den cariño»

Marcos Llorente ha decidido responder de forma tajante a todo lo que ha rodeado las fotografías que compartió junto a Ferran Torres durante sus vacaciones en Ibiza. El futbolista del Atlético de Madrid ha denunciado los comentarios homófobos que han inundado las redes sociales tras la difusión de unas imágenes en las que ambos aparecen abrazándose y mostrando gestos de cariño propios de una estrecha amistad. Una reflexión que rápidamente se ha convertido en lo más comentado del día: «Me sorprende que en 2026 siga generando debate que dos hombres se den cariño».

Las instantáneas fueron publicadas por el propio Marcos Llorente después de conquistar el Mundial 2026 con la selección española. En ellas se podía ver a los dos internacionales disfrutando de unos días de descanso junto a otros amigos en Ibiza, compartiendo una jornada en un barco, abrazos, besos en la mejilla y momentos de complicidad. Sin embargo, lo que para muchos no era más que una muestra de amistad terminó convirtiéndose en objeto de todo tipo de especulaciones en redes sociales, algo que no parece haber gustado al jugador.

Lejos de ignorar el tema, Marcos Llorente ha utilizado ahora su cuenta de Instagram para responder directamente a quienes criticaban las imágenes. Además de afirmar que le sorprende que en pleno 2026 siga existiendo ese tipo de reacciones, añadió que precisamente ese tipo de comentarios le ayudan a entender «cómo está el patio». El jugador defendió con naturalidad que dos hombres puedan expresar afecto sin que ello deba interpretarse de otra manera y reivindicó la importancia de sentirse seguro de uno mismo para mostrar cariño a un amigo sin miedo al qué dirán.

La amistad entre Marcos Llorente y Ferran Torres

La amistad entre ambos futbolistas viene de lejos. Coinciden habitualmente en las convocatorias de la selección española y durante el último Mundial reforzaron aún más una relación que ya era muy estrecha. Tras proclamarse campeones del mundo, varios jugadores aprovecharon para desconectar en Ibiza antes de incorporarse a las pretemporadas con sus respectivos clubes. En ese viaje compartieron alojamiento, salidas en barco y diferentes actividades junto a otros amigos, aunque fueron precisamente las fotografías de Marcos Llorente y Ferran Torres las que terminaron monopolizando la atención en las redes sociales.

No es la primera vez que unas fotos de futbolistas durante sus vacaciones se convierten en un fenómeno viral, pero en esta ocasión la respuesta de Marcos Llorente ha cambiado el foco del debate. Más allá de desmentir rumores, el internacional español ha querido lanzar un mensaje de normalidad y respeto que ha sido ampliamente aplaudido. Sus palabras van más allá, reivindicando y recordando que un simple abrazo entre amigos nunca debería ser motivo de polémica.