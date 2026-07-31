¿Dónde está Almeida? El Alcalde abandona Madrid para hacer por sexta vez el Camino de Santiago

José Luis Martínez-Almeida llevaba varios días alejado de la agenda pública y sin actos oficiales, una ausencia que había llamado la atención en pleno verano madrileño. Ahora hemos conocido el motivo: el alcalde de Madrid se encuentra recorriendo el Camino de Santiago, una tradición que mantiene desde hace años. Una imagen compartida en redes le sitúa en la última etapa del recorrido y fuentes nos aseguran que ya ha llegado a Santiago, donde tiene un compromiso.

En la foto, Almeida aparece junto a cuatro personas que forman parte de su comité, entre ellas Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid desde 2019.

Hasta ahora, no habían trascendido datos sobre los planes de verano que iba a llevar a cabo el alcalde de Madrid. Pero lo cierto es que su intervención telefónica la pasada noche en el programa El Análisis: Diario de la Noche, donde habló sin tapujos de la avalancha de inmigrantes que han llegado a Ceuta, dio pistas de que no se encontraba en la capital.

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Esta es la sexta vez que Almeida se embarca en esta aventura personal, una cita que suele reservar para estas fechas del verano. El año pasado tuvo que hacer una pausa en la tradición debido a un motivo muy especial: acababa de convertirse en padre junto a Teresa Urquijo, con quien contrajo matrimonio el 6 de abril de 2024.

Precisamente Teresa Urquijo no aparece en la foto de este año, por lo que todo apunta a que podría haberse quedado en Madrid al cuidado del bebé. Aunque se desconoce la fecha exacta en la que el alcalde inició el recorrido, todo apunta a que pudo comenzar pocos días después de la celebración del Mundial que ganó España. Las etapas del Camino de Santiago varían mucho en función de la ruta elegida y del ritmo de cada peregrino: algunos recorridos pueden completarse en cinco días, mientras que otros requieren varias semanas.