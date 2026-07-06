Almeida y Teresa Urquijo vuelven al lugar de su boda para celebrar el primer cumpleaños de su hijo Lucas

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo han vivido uno de los días más especiales desde que se convirtieron en padres. El pasado viernes 3 de julio, el alcalde de Madrid y su mujer reunieron a parte de sus respectivas familias para celebrar el primer cumpleaños de su hijo, Lucas, el pequeño que ha cambiado por completo la vida del matrimonio desde su nacimiento.

Así ha sido el primer cumpleaños de Lucas

La celebración tuvo lugar en un escenario cargado de significado para el matrimonio: la finca El Canto de la Cruz, propiedad de la madre de Teresa Urquijo y situada a unos 25 kilómetros de Madrid. No se trata de un lugar cualquiera para Almeida y Teresa, ya que fue precisamente allí donde sellaron su historia de amor con una multitudinaria boda celebrada en abril de 2024.

Aquel enlace reunió a cerca de 600 invitados y se convirtió en uno de los acontecimientos sociales del año. Entre los asistentes figuraban el rey Juan Carlos I y las infantas Elena y Cristina, familiares de Teresa Urquijo por la rama materna, ya que su madre es prima del monarca emérito. Ahora, apenas dos años después de aquel sí, quiero, la misma finca ha sido el escenario elegido para celebrar el primer aniversario del gran protagonista de la familia: Lucas.

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Aunque José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo han optado por mantener la máxima discreción en torno a su hijo, lo cierto es que el pequeño ya se ha convertido en una de las personas más importantes en la vida del alcalde. De Lucas apenas han trascendido algunas imágenes compartidas de forma puntual a través de las redes sociales del regidor madrileño, siempre preservando al máximo su intimidad.

Sin embargo, Almeida nunca ha ocultado la felicidad que siente desde que estrenó su faceta como padre. En sus intervenciones públicas ha hecho referencia en varias ocasiones al pequeño, dejando patente que esta nueva etapa personal ocupa un lugar privilegiado en su vida. Pese a la intensa agenda institucional que mantiene al frente del Ayuntamiento de Madrid, el alcalde procura disfrutar de cada momento junto a su mujer y su hijo.

La celebración del primer cumpleaños de Lucas supone un nuevo capítulo en la historia familiar de Almeida y Teresa Urquijo, que han querido rodearse de sus seres queridos para conmemorar una fecha especialmente simbólica, tal y como ha adelantado Informalia. Todo ello en un entorno que ya forma parte de los recuerdos más importantes de la pareja y que, con el paso del tiempo, continúa acumulando momentos imborrables para ambos.

Una nueva etapa para Almeida

Fue precisamente hace un año cuando José Luis Martínez-Almeida comparecía emocionado a las puertas del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario tras convertirse en padre por primera vez. «Todo ha ido fenomenal. El niño está genial, la madre es increíble. Ha salido todo bien y, por tanto, muy contentos y muy agradecidos a todos ustedes», declaró entonces con una enorme sonrisa. Visiblemente emocionado, el alcalde también quiso destacar la fortaleza de su mujer. «Teresa está bien y tiene una fortaleza increíble, increíble», aseguró ante los medios.

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Pero fueron sus palabras sobre el nacimiento de Lucas las que reflejaron mejor el momento que estaba viviendo. «Es indescriptible, no puedes describirlo, no te salen las palabras, cuando te lo ponen ahí, te lo dan, estás ahí dentro y lo ves salir… No tienes palabras. Ha sido un momento extraordinario. No se puede describir con palabras la emoción que uno siente». Y, con el humor que le caracteriza, concluyó revelando uno de los primeros detalles de su hijo: «Ha salido bien, con unos buenos mofletes. Ha salido bien, que es lo importante. Y ha salido sano».