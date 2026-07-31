Novedades COOL de la semana: tomar un café al estilo Paris Hilton, velas en Cibeles o el mejor SPF para este verano

Agosto ya está aquí y, con él, llega el momento de hacer las maletas, poner rumbo a la playa o, simplemente, redescubrir Madrid con otros ojos. Tanto si eres de los que se escapan unos días como si este verano te quedas en la capital, hay una pregunta que siempre se repite: ¿qué no puede faltar en la agenda? Desde una terraza para sobrevivir al calor hasta un restaurante con vistas, un bolso que ya está en nuestra lista de deseos o el protector solar que merece un hueco fijo en el neceser. Estas son las novedades más COOL con las que estrenamos el mes de agosto.

La edén imprescindible del verano

Si hay un lugar que vuelve a colarse entre los imprescindibles del verano madrileño, ese es la terraza de Florida Park. Situada en pleno parque de El Retiro, se ha consolidado como uno de los grandes destinos para disfrutar del tardeo entre vegetación, gastronomía y una de las puestas de sol más especiales de la capital. Desde su reapertura el pasado 15 de junio, el espacio estrena temporada con una propuesta renovada donde la cocina cosmopolita es la gran protagonista. Entre los platos que no pueden faltar destacan el salmorejo cordobés reinterpretado al estilo Florida, el vitello tonnato o su ya famosa crema de pistacho.

Sobrevive a los excesos del verano

El verano tiene mucho de Navidad. Las comidas se alargan, las cenas improvisadas se multiplican y la agenda social parece no tener fin. Entre el calor, los cambios de horarios, los viajes y el descanso irregular, es habitual notar falta de concentración o esa sensación de «niebla mental» que va mucho más allá de dormir poco. Para esos días en los que quieres seguir disfrutando sin renunciar a la claridad mental, ZZEN Focus se convierte en uno de los aliados del verano. Su fórmula combina cafeína natural, L-teanina, Bacopa Monnieri, Ginkgo Biloba, Rhodiola Rosea, Ginseng, zinc y vitaminas del grupo B.

El frizzante que va a triunfar este agosto

El verano sabe mejor cuando se comparte. Aprovechando la celebración del Día Mundial del Spritz, el próximo 1 de agosto, la histórica bodega riojana Faustino Rivero Ulecia reivindica una forma mucho más desenfadada de disfrutar del vino con Frizz 5.5 y Frizz 0.0. Dos referencias pensadas para quienes buscan una bebida fresca, ligera y adaptada a un estilo de vida cada vez más actual.

El aroma que convierte tu casa en un destino de vacaciones

No hace falta coger un avión para viajar. A veces basta con encender una vela para trasladarse a un rincón tropical. Esa es precisamente la filosofía de Voluspa, una firma que convierte los aromas en auténticos viajes sensoriales. Entre todas sus novedades destaca Napali Passion Fruit, una fragancia que recuerda a las frutas exóticas, las tardes infinitas al sol y los cócteles junto al mar. Un pequeño lujo para quienes este verano también disfrutan quedándose en casa.

La belleza también habla el lenguaje de la biotecnología

La cosmética ha dejado de centrarse únicamente en corregir los signos del paso del tiempo. La nueva generación de tratamientos busca actuar desde el origen, favoreciendo la regeneración natural de la piel. Bajo esa filosofía nace SmartKer, una firma desarrollada junto a Proteos Biotech que incorpora proteínas y enzimas recombinantes para mejorar la firmeza, la elasticidad o el exceso de grasa. Una muestra de que la innovación ya no solo está en los laboratorios, sino también en el neceser.

Cenar entre cientos de velas con vistas a Madrid

Quedarse en Madrid durante agosto también tiene premio. Cuando cae el sol, la terraza de Cornamusa, en la sexta planta del Palacio de Cibeles, vuelve a llenarse de música en directo y cientos de velas gracias a sus ya conocidas Noches en Vela(s). La próxima cita será el 6 de agosto y promete convertirse en uno de los planes más románticos del verano, acompañado por una propuesta gastronómica donde el producto de cercanía es el gran protagonista.

El protector solar que no puede faltar en el bolso

Si hay un producto que debería acompañarnos todo el año, ese es el protector solar. Sin embargo, durante el verano cobra todavía más protagonismo. Uno de los lanzamientos que hemos fichado estas semanas es The SPF 50+ de Barriers, un formato en stick pensado para reaplicar la protección de forma rápida, cómoda y sin alterar el maquillaje. Un imprescindible para llevar siempre encima.

La cafetería que une a Karl Lagerfeld y Paris Hilton

Si este verano haces una escapada a Ámsterdam, apunta esta dirección. Karl Lagerfeld acaba de inaugurar su nuevo café en la ciudad junto a Paris Hilton. Situado en Raadhuisstraat 32, el espacio combina café de especialidad con una propuesta de repostería desarrollada junto a Pantopia, uno de los obradores más reconocidos de la ciudad. Moda, gastronomía y diseño se dan la mano en uno de los lugares que promete convertirse en parada obligatoria para los más trendy.

El bolso que ya está en nuestra ‘wishlist’ de septiembre

Aunque ahora solo pensemos en capazos y bolsos de rafia, nunca es demasiado pronto para fichar el accesorio que marcará la vuelta a la rutina. Sandro lo consigue con Le Grand Bazaar, un diseño que combina funcionalidad y elegancia bajo la estética del lujo silencioso. Un bolso pensado para acompañarte de la oficina a una cena sin perder sofisticación.

Marbella suma un nuevo nombre a su gastronomía

El verano también sabe a Marbella. Gran Marbella Resort & Beach Club incorpora como nuevo chef ejecutivo a João Silva, un cocinero con experiencia en algunas de las cocinas más prestigiosas del panorama gastronómico, como Akelarre, Lasarte o Cocina Hermanos Torres. Su llegada supone un paso más en la apuesta del resort por convertirse en uno de los grandes referentes del lujo gastronómico de la Costa del Sol.