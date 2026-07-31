Violeta Mangriñán critica el sueldo de los políticos en plena ola de incendios: «Chupan del bote de todos»

Si hay algo que caracteriza a Violeta Mangriñán a la perfección, eso es la sinceridad y el no tener pelos en la lengua. Hace tan solo unos días, la influencer se mostraba muy preocupada por su madre, quien se había ofrecido voluntaria (como guarda forestal ya jubilada) para colaborar en las labores de extinción del fuego que acontece en Valencia, concretamente en el Vall d’Uixó. Horas más tarde, tranquilizando a sus seguidores, contaba que había podido hablar con ella y que se encontraba bien, aunque hacía hincapié en que tanto ella como los equipos de emergencia estaban realizando un trabajo incansable. Es por ello por lo que, días después, la creadora de contenido ha vuelto a utilizar las redes sociales para agradecer su labor y, de paso, criticar el mediocre sueldo que reciben en comparación con el que se merecen.

Todo ha ocurrido cuando, después de dar la última hora del fuego, comentando que, según le había dicho su madre, seguía sin estar estabilizado, un internauta le ha respondido que los bomberos deberían cobrar mínimo lo mismo que los influencers. Un mensaje que Violeta no ha dudado en responder de una manera tajante.

«Los influencers no cobran del dinero público de todos los españoles, ganan dinero de marcas y empresas privadas, y aportan al Estado mucho dinerito», comenzaba a decir. Continuaba destacando, en su opinión, que los profesionales de los equipos de emergencia deberían percibir salarios más elevados que los creadores de contenido, e incluso que los futbolistas. Pero sobre todo, mucho más que los políticos, para quienes reservó sus críticas más duras.

«Aunque parezca surrealista, hay 90.000 políticos en este país. Somos el segundo país con más políticos de toda Europa. Y los políticos chupan del bote de todos, lo que yo gano al mes no se deja de destinar a apagar incendios (entre otras cosas)», afirmaba antes de terminar refiriéndose a este usuario con un término despectivo. «Bocazas».

No es la primera vez que Violeta critica duramente algunos de los puntos claves de nuestra actual política. Sin ir más lejos, hace tan solo unas semanas, habló abiertamente con los micrófonos de COOL sobre la Agencia Tributaria de nuestro país, a la que ha tenido que abonar una gran cantidad económica. «Hacienda iba a decir que somos todos, pero todos no somos. […] Claro que me duele pagar impuestos, pero es lo que toca. No queda otra. Pago el 41 %. Lo que gano al final lo pienso y digo: la mitad del año estoy trabajando para Hacienda. Literalmente. […] Aun así, siempre y cuando sea para que el país y la gente estén mejor, pues adelante», sentenció.