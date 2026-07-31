Pocos lo saben, pero este botón de la lavadora previene los malos olores y la mantiene funcionando como nueva

La lavadora es uno de los electrodomésticos imprescindibles en cualquier vivienda. Sin embargo, aunque nos facilita enormemente las tareas del hogar, también necesita un mantenimiento periódico para seguir funcionando como es debido Un elemento fundamental, aunque muchas veces olvidado, es el sistema de desagüe, que requiere una limpieza frecuente para evitar problemas con la evacuación del agua.

Junto con las juntas de goma, el tambor y el propio cajetín, el filtro de desagüe es una de las zonas donde más residuos se acumulan, como pelusas, pelos, fibras y restos de suciedad procedentes de la ropa. Por este motivo, los expertos insisten en la importancia de mantenerlo limpio para mejorar el funcionamiento del electrodoméstico y alargar su vida útil.

El botón de la lavadora que debes conocer

En la mayoría de las lavadoras de carga frontal, el filtro se encuentra en la parte inferior, normalmente en una de las esquinas. En los modelos de carga superior también suele estar en la zona inferior, aunque algunos lo integran dentro del tambor. Los fabricantes recomiendan revisar y limpiar el filtro cada tres o cuatro meses, aunque la frecuencia depende en gran medida del uso que se le dé a la lavadora. Limpiar el filtro es relativamente sencillo siguiendo estos pasos:

Antes de empezar, desenchufa la lavadora de la corriente eléctrica. Coloca un paño o una toalla absorbente bajo la tapa del filtro, ya que al abrirlo es habitual que salga una pequeña cantidad de agua acumulada en el circuito de desagüe. Abre la tapa y desenrosca el filtro con cuidado para extraerlo. A continuación, elimina todas las pelusas, fibras, cabellos, monedas u otros pequeños objetos que hayan podido quedar atrapados. Si la suciedad está muy incrustada, utiliza agua caliente y un cepillo de dientes viejo para dejar el filtro impecable. Antes de volver a colocarlo, aprovecha para revisar el hueco del filtro y el impulsor de la bomba de desagüe. Comprueba que no haya objetos bloqueándolo y que pueda girar libremente, ya que esto ayuda a prevenir futuras averías. Por último, vuelve a enroscar el filtro hasta que quede bien ajustado y cierra la tapa.

Mantener limpio el filtro mejora el rendimiento de la lavadora, facilita una correcta evacuación del agua y reduce el riesgo de malos olores. Un gesto que apenas lleva unos minutos puede marcar la diferencia en el funcionamiento de la lavadora a largo plazo.

Cómo limpiarla paso a paso

Para limpiar la lavadora, lo primero es retirar los filtros y lavarlos con agua y jabón. A continuación, se limpia el compartimento de los filtros y la goma de la puerta con oxígeno activo y un cepillo pequeño para eliminar los restos de suciedad acumulados. El cristal de la puerta recupera su brillo utilizando vinagre blanco.

Después, es aconsejable extraer el cajetín del detergente y el suavizante y limpiarlo con agua y jabón, mientras que el compartimento se puede desinfectar con vinagre blanco. Como paso final, se añade medio vaso de bicarbonato, repartiendo una pequeña cantidad sobre la goma y el resto dentro del tambor. Se vierte vinagre blanco en el cajetín y se pone en marcha un programa largo a 60 ºC para eliminar residuos y malos olores.

Finalmente, conviene recordar una serie de consejos esenciales para mantener la lavadora impecable durante mucho tiempo. En primer lugar, utilizar vinagre blanco y bicarbonato de sodio ayuda a eliminar los malos olores, la suciedad acumulada y los restos que pueden favorecer la aparición de moho. Por otro lado, para limpiar las zonas más sucias, como el cajetín del detergente, las juntas de goma o el filtro, los expertos recomiendan unas gotas de jabón lavavajillas.

Asimismo, conviene evitar el uso excesivo de lejía; aunque es un desinfectante muy eficaz, utilizarla con demasiada frecuencia puede deteriorar algunos componentes de la lavadora y afectar a determinados tejidos. Finalmente, poner en marcha un ciclo de lavado en vacío con una pequeña cantidad de detergente y agua caliente permite eliminar restos de suciedad, bacterias y residuos acumulados en el interior del aparato.