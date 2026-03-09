La OCU pide usar este truco de la lavadora que pocos conocen en España: lo vas a notar con el primer lavado

En plena era digital, podemos encontrar miles de remedios caseros relacionados con la limpieza del hogar en redes sociales. Sin embargo, en ocasiones es complicado diferenciar los que realmente son efectivos y cumplen con lo prometido de aquellos que no funcionan. En este contexto, la OCU ha publicado un truco para poner la lavadora que nos puede facilitar muchísimo esta tarea. Si bien hacer la colada parece algo sencillo, en realidad hay errores frecuentes que hacen que la ropa no quede tan limpia como nos gustaría y, al mismo tiempo, acortan la vida útil del propio electrodoméstico.

Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos metido una prenda en el tambor con una mancha? Lo más probable es que cuando la saquemos la mancha no sólo siga ahí, sino que ya sea imposible de eliminar, ya que el calor y el centrifugado la adhieren más a las fibras. Para evitarlo, sólo tenemos que tratar la mancha y después lavar la prenda a la temperatura más alta que admita según su etiqueta.

El truco de la lavadora que recomienda la OCU

El truco de la lavadora que ha compartido la OCU y que se ha hecho viral por su sencillez y efectividad consiste en algo tan simple como clasificar la ropa. Muchas veces, cogemos todas las prendas sucias y las metemos en el tambor, mezclando colores y tejidos muy distintos. Para evitarlo, sólo tenemos que separar la ropa de color de la ropa blanca. Para un lavado todavía más eficaz, es aconsejable clasificar las prendas en función de la temperatura de lavado que recomienda su etiqueta: las de agua fría, las que requieren agua templada (30 grados) y en las que se recomienda usar agua caliente (60 grados)

Por otro lado, la organización alerta: «Si metes en el tambor las prendas menudas como los calcetines o la ropa interior mezcladas con las piezas grandes como las sábanas, manteles o camisas es muy probable que te desparezca algún calcetín que se quedará desparejado para siempre». Para evitarlo, sólo tenemos que introducir la lencería y los calcetines en una redecilla, de forma que no se pierdan ni se mezclen con el resto de la ropa.

Finalmente, la OCU comparte otro truco relacionado con la lavadora y que en ocasiones pasamos por alto: el detergente y suavizante se deben usar en la cantidad justa, en función de la dureza del agua y del nivel de suciedad de la ropa. Si echamos poco, las prendas no se lavarán bien, y, si nos pasamos, el exceso de producto puede dejar manchas y restos en la colada.

Paso a paso

Antes de meter la ropa en el tambor, es imprescindible leer las recomendaciones de lavado que hace el fabricante en la etiqueta. Un dibujo similar a una cubeta con agua, con una cifra encima, indica la temperatura máxima de lavado a máquina; si tiene una mano, quiere decir que es mejor lavar la prenda a mano; las rayas por debajo de la cubeta hacen referencia a la necesidad de un centrifugado corto (una raya) o muy corto (dos rayas). El siguiente paso consiste en clasificar la ropa según el tejido, el color y el nivel de suciedad. Asimismo, conviene cerrar las cremalleras, los corchetes y los botones para evitar enganchones durante el lavado. Las prendas delicadas se pueden lavar dentro de una redecilla para que estén más protegidas. Para hacer una buena colada, es fundamental tratar previamente las manchas, ya que, si se mete la ropa sin más a la lavadora, el calor y el centrifugado pueden hacer que éstas se adhieran más a las fibras. Además, algunas manchas se pueden extender a otras prendas durante el lavado. Es preferible que el agua sea fría o templada (máximo de 40 ºC) y, para prendas de tonos oscuros, lo mejor es utilizar detergente para ropa de color, que no lleva blanqueantes ópticos. Las prendas de algodón y los tejidos resistentes se pueden poner en el programa más largo, que tiene un centrifugado normal. Los tejidos sintéticos o las mezclas de diferentes tipos de tejidos necesitan un programa más corto. Una vez finalice el programa, hay que sacar la ropa de la lavadora lo más rápido posible para evitar malos olores y arrugas. Cuando las prendas quedan húmedas dentro de la lavadora, se crea un ambiente cálido y húmedo que favorece la aparición de moho y bacterias, lo que provoca mal olor.

Finalmente, la OCU recuerda la importancia de limpiar la lavadora una o dos veces al mes para evitar que la suciedad se acumule en las gomas y en el cajetín. Al estar en contacto con agua y jabón, creemos erróneamente que no hace falta limpiarla, pero nada más lejos de la realidad. Para que la lavadora rinda al máximo, debemos realizar una limpieza del cajetín, los filtros de desagüe, las gomas y el tambor.