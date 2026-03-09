El postre con el nombre más épico de España no es el engañamaridos: es de Murcia y es lo más rico que vas a probar

Murcia puede presumir de ser una de las regiones más espectaculares de España por su historia, su cultura, su naturaleza y, por supuesto, su gastronomía. En este contexto, hay un postre típico durante la Semana Santa y la Fiesta de Primavera que está riquísimo y es muy fácil de preparar con ingredientes que seguro ya tienes en casa, como huevos, azúcar, galletas, leche azúcar y canela. El nombre de este postre de Murcia no te va a dejar indiferente: matasuegras.

A diferencia de otros dulces, éste no se puede preparar con anticipación, ya que puede perder su sabor y textura original. Si bien se disfruta frío, lo mejor es comerlo en el mismo día para disfrutarlo al máximo. Crujiente por fuera y suave y blando por dentro, tiene un sabor muy dulce por el relleno de crema pastelera, y es contundente y calórico.

El postre más típico de Murcia

INGREDIENTES: 500ml de leche entera 2 paquetes de galletas 2 cucharadas de azucar 1 sobre de preparado de flan Azucar y canela mezclado Aceite para freir

Los ingredientes para elaborar esta receta son: aceite de oliva, 2 huevos, 4 yemas de huevo, 24 galletas maría, 50 g de fécula, 125 g de azúcar blanco, azúcar, canela molida, mantequilla, piel de 1 limón, 500 ml de leche, 1 vaina de vainilla.

Lo primero es preparar la crema pastelera. Para ello, le damos un corte a lo largo a la vaina de vainilla para retirar las semillas del interior. A continuación, lavamos el limón y pelamos la piel finamente. De la leche, separamos 150 ml en una taza. El resto lo calentaremos en un cazo, a fuego medio. Cuando esté a punto de hervir, pero que no llegue a hacerlo, retiramos del fuego. Añadimos la vainilla y la piel del limón y dejamos infusionar la leche 30 minutos, con el cazo tapado. Mientras infusiona, disolvemos la fécula en la taza de leche, removiendo bien, para que no queden grumos. En una cacerola pequeña a fuego bajo, añadimos las yemas de los huevos. Vamos añadiendo el azúcar poco a poco, removiendo sin parar con unas varillas. A continuación, vertemos la leche con la fécula hasta que quede una mezcla homogénea y sin grumos. Luego, añadimos la leche infusionada a la cacerola, sin la piel de limón ni la vaina de vainilla. Vamos echando poco a poco y mezclando al mismo tiempo. Cuando la mezcla espese, la retiramos del fuego y la pasamos a un bol o jarra de cristal. El siguiente paso consiste en rellenar los matasuegras con la crema pastelera, añadiendo crema sobre una galleta y tapándola con otra. Rebozamos los matasuegras en huevo batido y los freímos en una sartén con aceite de oliva virgen extra. Les damos la vuelta a los pocos segundos y cuando veamos que ha alcanzado el punto de dorado lo sacamos del aceite. Finalmente, lo rebozamos en una mezcla de azúcar y canela en polvo.

Para que este postre típico durante la Semana Santa y la Fiesta de la Primavera quede perfecto, hay varios trucos que conviene conocer. En primer lugar, la leche, los huevos y la mantequilla deben estar a temperatura ambiente para que se integren mejor y evitar grumos. Por otro lado, es conveniente mezclar la fécula con un poco de leche fría antes de añadirla a la leche caliente; es la mejor forma de evitar grumos y obtener una crema más lisa.

A la hora de batir los huevos, hay que hacerlo con cuidado para que la crema no quede con burbujas. Por otro lado, para que cuaje bien y los sabores se mezclen, deja que la crema se enfríe primero a temperatura ambiente y luego en el frigorífico varias horas. Finalmente, antes de servir, espolvorea un poco de canela molida o azúcar glas para un acabado profesional.

Otros dulces murcianos

El arrope es el resultado de cocer el mosto de la uva hasta llegar a una densidad con la que sirve de conserva. Se consume en invierno porque antiguamente en esta época del año no se producía miel y servía como endulzante.

Los cordiales de almendra se inventaron en los conventos. Este postre de la Región de Murcia es típico encontrarlo en Navidad. Lo más interesante de este postre es la mezcla entre la almendra y el cabello de ángel y su característica oblea que llevan debajo los pastelillos.

El paparajote es el postre más representativo de Murcia. Es un dulce muy sencillo: una hoja de limonero recubierta de una masa de harina y huevo que se fríe y se espolvorea con azúcar y canela.