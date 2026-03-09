Joan García avisa antes de visitar al Newcastle: «Tenemos que aprender de lo que pasó en Madrid»

Joan García compareció en la sala de prensa de St.James’ Park este lunes por la tarde para analizar la previa de la ida de la semifinal de la Champions League que disputará el Barcelona frente al Newcastle este martes desde las 21:00 horas.

«Lo afrontamos con muchas ganas, sabiendo que habrá una vuelta, pero seguros de que saldrán con todo. Tenemos que aprender de la eliminatoria de Copa ante el Atlético, donde pagamos lo sucedido en la ida», comenzó señalando el portero del Barcelona en sala de prensa.

Sobre el ruido de las elecciones a la presidencia: «No nos afecta nada, nos centramos en el juego».

«Hemos dado un paso adelante en los últimos partidos, presionamos mejor cuando estamos bien estructurados, aprovechamos las dos semanas largas para trabajar», analizó Joan García ante la prensa.

Joan García analiza el partido contra el Newcastle

«Ya dije tras el 4-0 ante el Atlético que aprenderíamos de los errores, somos una plantilla joven y lo hemos comprendido», comentó el portero catalán antes de este duelo de ida de Champions contra el Newcastle.

«Viene bien haber jugado ya para conocer el rival y el estadio, pero sabemos que saldrán muy intensos y habrá que tener cuidado», dijo Joan sobre el partido contra el Newcastle de la Fase Liga.

Sobre su rendimiento: «Intento mejorar cositas cada día, he tenido que ampliar mi forma de jugar y espero ser mejor portero a final de temporada».

Sobre el futuro de Deco después de las elecciones: «No he pensado en eso ni mis compañeros tampoco, estamos centrados en lo que nos jugamos».

«Se dijeron muchas cosas en verano, pero cuando salió el nombre del Barça ya lo tuve claro. ¿Alguna llamada después? No. En el Barça estoy muy tranquilo», terminó contestando Joan García sobre el interés del Newcastle en verano.