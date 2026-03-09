El Barcelona hace piña en Newcastle para alejarse del ruido de las elecciones

El Barcelona llegó a Newcastle el pasado domingo por la tarde con la idea de pasar tres noches en tierras inglesas y con el objetivo de hacer piña en una expedición blaugrana en la que ha viajado Gavi sin el alta médica. Hansi Flick quiere fortalecer al grupo en el tramo más importante de la temporada, buscando aislarse también del ruido mediático que provocan las elecciones durante esta semana hasta el domingo 15 de marzo.

De esta manera, y en medio del duro debate entre Laporta y Font de este lunes, el Barcelona está totalmente aislado de todo el ruido en Newcastle, con la mente focalizada en el importante duelo de Champions contra el cuadro inglés. Y alojado en un castillo totalmente búnkerizado.

Una expedición blaugrana que llegó a Newcastle el pasado domingo por la tarde, algo muy poco habitual. Tres noches van a pasar allí, ya que volaron directamente desde Bilbao, sin pisar Barcelona. Junto al grupo ha viajado Gavi para hacer piña, ya que todavía no dispone del alta médica para poder jugar. Rafa Yuste, presidente en funciones, junto a Deco y Bojan, están también junto al grupo.

Hansi Flick busca de esta manera aislar al grupo del ruido de las elecciones y fortalecer los lazos entre ellos en este último sprint antes del parón internacional. El Barcelona tendrá dos partidos en casa de Liga y otros dos contra el Newcastle con el objetivo de alcanzar los cuartos de final de la mejor competición del mundo.

Convocatoria del Barcelona para Newcastle

Esta es la convocatoria del Barcelona para el partido de Champions de este martes contra el Newcastle: Cancelo, Araujo, Cubarsí, Gavi, Ferran, Pedri, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Joan Garcia, Rashford, Fermín, Casadó, Gerard Martin, Roony, Olmo, Bernal, Eric, Szczesny, Kochen, Cortés, Espart y Tommy.