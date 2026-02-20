Gavi está de vuelta: primer entrenamiento con el Barcelona tras cinco meses

Buenas noticias para el Barcelona: Gavi realizó este vienres su primer entrenamiento con el primer equipo culé que dirige Hansi Flick. El centrocampista ha completado una parte de la sesión matinal junto al resto de sus compañeros, un paso clave dentro de la fase final de su recuperación tras la grave lesión de rodilla sufrida al inicio de la temporada.

Hasta ahora, el futbolista había trabajado sobre el césped y con balón de manera individual, pero sin incorporarse al grupo. La sesión de este viernes marca, por tanto, el primer entrenamiento en grupo de Gavi con el Barcelona desde que fue intervenido quirúrgicamente el pasado mes de septiembre. Su reincorporación parcial se produjo, además, bajo un ambiente habitual en este tipo de regresos, con el tradicional pasillo de collejas por parte de la plantilla.

¡Gavi ha empezado hoy a realizar parte del entrenamiento con el grupo! pic.twitter.com/mH1jinR6QG — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 20, 2026

La evolución del centrocampista entra dentro de los plazos que se establecieron tras la operación, aunque en el club se mantiene una política de máxima prudencia. El cuerpo técnico, encabezado por Hansi Flick, insiste en que no se fijarán fechas concretas para su vuelta a la competición oficial. El técnico alemán quiere evitar cualquier precipitación en un jugador que ha enlazado dos lesiones de gravedad y cuya recuperación está siendo gestionada de forma muy progresiva.

Gavi fue operado de una rotura en el menisco interno de la rodilla derecha mediante una artroscopia el 23 de septiembre. En aquel momento se estimó un periodo de baja aproximado de entre cuatro y cinco meses, un plazo que se cumple precisamente la próxima semana. La intervención fue realizada por el doctor Joan Carles Monllau, bajo la supervisión de los servicios médicos del club. La sutura del menisco tenía como objetivo preservar la articulación y favorecer una recuperación más estable a medio y largo plazo.

La participación de Gavi se limitó únicamente a la parte inicial del entrenamiento, una fórmula habitual en los procesos de readaptación al trabajo colectivo. La integración completa se irá produciendo de forma progresiva en los próximos días, siempre condicionada a las sensaciones del jugador y a la respuesta de su rodilla a las cargas de trabajo.

Gavi, una alegría para el Barcelona

La reaparición del centrocampista coincide, además, con una semana especialmente positiva en la enfermería azulgrana. Por segundo día consecutivo, también trabajaron con el grupo Pedri González y Marcus Rashford, que arrastraban problemas físicos. En el caso del canario, su última baja se produjo el 21 de enero en el encuentro de Champions League frente al Slavia de Praga, mientras que el atacante inglés se lesionó el 7 de febrero ante el Mallorca, perdiéndose posteriormente los compromisos contra el Atlético de Madrid en Copa del Rey y el Girona en Liga.

En lo que respecta exclusivamente a Gavi, no se prevé que el futbolista forme parte próximamente de convocatorias, aún es pronto. Por descontado que no estará disponible para el encuentro de este fin de semana frente al Levante, correspondiente a la jornada 25 de la Liga, ni tampoco para el posterior compromiso ante el Villarreal, el próximo sábado 28.