Detenidos 2 menores colombianos por acuchillar a una joven de 19 años en Alicante a la que querían robar

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones, de 16 y 17 años y de origen colombiano, por el apuñalamiento de una joven de 19. Los violentos hechos se produjeron el pasado 11 de febrero en el barrio de San Antón, junto al centro de la ciudad de Alicante. Los detenidos, que cubrían sus caras con mascarillas quirúrgicas, interceptaron a la víctima por la espalda cuando paseaba junto a una amiga. A continuación, intentaron sustraerle sus pertenencias. Al no conseguirlo, los dos menores ahora detenidos reaccionaron con una brutal violencia y asestaron varias puñaladas con un cuchillo de grandes dimensiones a la víctima, mientras la chica, malherida, pedía auxilio a gritos desde el suelo. Una de esas cuchilladas alcanzó un pulmón de la víctima.

El vídeo que ilustra esta información muestra cómo uno de los detenidos es conducido al interior de la comisaría por dos agentes de la Policía Nacional.

A consecuencia de las heridas sufridas, pero muy especialmente de la cuchillada que le perforó el pulmón, la víctima tuvo que ser trasladada e intervenida quirúrgicamente de urgencia ese mismo día de un neumotórax en el Hospital General Universitario Doctor Balmis. Posteriormente, fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Su evolución fue favorable. Y, en la actualidad, se recupera de las heridas y del impacto psicológico que le causaron los hechos junto a su familia.

Los dos agresores sí consiguieron arrebatar a la otra joven el teléfono móvil que portaba y la documentación. Finalmente, tras su fechoría, huyeron a la carrera del lugar de los hechos, mientras la víctima apuñalada se debatía entre gritos en el suelo.

De inmediato, la Policía Nacional activó el protocolo de delitos violentos. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Alicante pusieron en marcha una intensa e incansable labor, fruto de la cual han conseguido identificar plenamente a los dos autores de la brutal agresión y culminar así la investigación con la detención de los menores antes mencionados, este jueves 12 de marzo.

En los registros practicados en los domicilios de los dos investigados, la Policía ha recuperado el cuchillo utilizado en la agresión. Y, también, la documentación sustraída a una de las víctimas. Los detenidos, como se ha dicho, son dos varones menores de edad, por lo que han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Alicante.