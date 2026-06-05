Anticorrupción pide al juez Pedraz que interrogue a la presidenta del PSOE por su conexión con la cloaca

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que interrogue como testigo en el caso de las cloacas del PSOE a la presidenta de la formación socialista, Cristina Narbona, por su conexión con los líderes de la presunta trama de corrupción. Además, el instructor del caso también ha llamado a declarar como imputada a la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reveló en un informe remitido al juez Pedraz, sobre la investigación de las cloacas del PSOE, que Cristina Narbona también habría conocido la presunta actividad delictiva de la trama, a través del propio ex secretario de Organización de la formación, Santos Cerdán.

En concreto, los agentes del Instituto Armado hacen referencia a que el 24 de abril de 2024 la fontanera socialista Leire Díez mantuvo una conversación con la diputada y presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, María Cristina Narbona Ruiz, en la que la ex directiva de Correos habló de «reconducir» los ataques al presidente Sánchez, dar «ayuda cualificada» y dar la vuelta al asunto «como un calcetín».

Este viernes, en un escrito dirigido a Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen solicitan la declaración de Narbona como testigo, y solicitan también la citación, en la misma condición, del general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil y tres agentes del Cuerpo, entre ellos los anteriores máximos responsables de la Unidad Central Operativa (UCO), Rafael Yuste y Alfonso López Malo.

Narbona aparece mencionada en un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que consta en el sumario de esta causa, en relación a una conversación que mantuvo por WhatsApp con Leire Díez, en la que ex militante socialista le habla a la diputada y presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, quien le respondió en ese intercambio de mensajes que eso «se lo habías contado a Santos (Cerdán) el otro día», y según ella misma precisó ayer no recibió información «de ningún tipo» procedente de Leire Díez.

El PSOE respalda a Narbona

La citación a Cristina Narbona ha provocado la reacción del PSOE, que quiere recordar que «se trata de una petición de la Fiscalía que, en su caso, tendrá que ser valorada y decidida por el juez». Además, fuentes socialistas piden «máxima tranquilidad» tras la noticia de que Narbona declarará como testigo en el caso de las cloacas.

«Ya ha dado explicaciones sobre estos hechos y el Partido Socialista no tiene nada que ocultar. Nuestro único interés es que se esclarezca la verdad cuanto antes», subrayan, además de resaltar que Narbona, sobre la que manifiestan un «pleno respaldo», ya «ha sido contundente en sus explicaciones».