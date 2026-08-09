Mejoran los dos heridos tras caerles encima un hombre mientras tomaban café en la terraza de un bar

Los dos trabajadores que resultaron heridos después de que un hombre se precipitara sobre la terraza de un bar cuando se encontraban tomando un café evolucionan favorablemente, aunque uno de ellos presenta una fractura de tibia y peroné como consecuencia del fuerte impacto.

El suceso mantiene abierta la investigación de los agentes del Grupo de Homicidios, que trabajan para determinar las circunstancias exactas de la caída y, especialmente, para averiguar la identidad del joven que se precipitó desde la parte superior del inmueble. Por el momento, no se han podido esclarecer las causas que llevaron al hombre a caer al vacío y los investigadores tratan de determinar si se trató de un accidente o si existen otras circunstancias detrás de lo ocurrido.

El incidente se produjo alrededor de las 15.45 horas en la calle Francisco Martí Mora, donde numerosos testigos presenciaron la escena y dieron aviso de inmediato a los servicios de emergencias. El hombre cayó desde la parte superior del edificio y, durante el descenso, impactó primero contra un árbol situado junto al inmueble, un golpe que, según las primeras informaciones, habría podido amortiguar parte de la violencia de la caída.

Sin embargo, instantes después, el hombre terminó precipitándose sobre una mesa situada en la terraza de un bar, donde se encontraban dos trabajadores descansando y tomando un café. El fuerte impacto provocó heridas a los dos empleados y también al propio hombre que había caído desde el edificio, por lo que fue necesaria la intervención de los equipos sanitarios desplazados hasta el lugar.

Uno de los trabajadores sufrió lesiones de consideración, entre ellas una fractura de tibia y peroné, mientras que el otro también tuvo que recibir asistencia médica. Ambos fueron atendidos tras el accidente y su evolución es actualmente favorable.

La caída generó momentos de gran tensión entre los clientes del establecimiento y los viandantes que se encontraban en la zona. Algunos de los presentes se acercaron para prestar una primera ayuda a los heridos mientras llegaban los servicios de emergencia, en una escena que provocó gran alarma entre quienes se encontraban en ese momento en la calle Francisco Martí Mora.

La rápida intervención de los equipos sanitarios permitió atender a los afectados y trasladarlos para recibir asistencia médica. Mientras tanto, los efectivos policiales procedieron a acordonar la zona con el objetivo de facilitar el trabajo de los sanitarios y preservar el escenario para que los investigadores pudieran recopilar los indicios necesarios.

Ahora, la investigación se centra especialmente en identificar al joven que cayó desde el inmueble y reconstruir los momentos previos a la precipitación. Los agentes del Grupo de Homicidios analizan las circunstancias del suceso y tratan de determinar qué ocurrió antes de que el hombre se precipitara sobre la terraza.

Por el momento, las causas de la caída continúan sin esclarecerse. La investigación permanece abierta y será el resultado de las pesquisas policiales el que permita determinar si el joven sufrió una caída accidental o si detrás de lo ocurrido existe alguna otra circunstancia.

El suceso vuelve a poner el foco en la gravedad de un incidente que, en cuestión de segundos, provocó heridas a tres personas y generó una importante conmoción entre los testigos que se encontraban en las inmediaciones del establecimiento.