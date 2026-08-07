Un hombre cae desde una azotea sobre dos obreros que tomaban café en una terraza y deja tres heridos en Palma

El suceso se ha producido alrededor de las 15.45 horas en la calle Francisco Martí Mora, donde numerosos testigos presenciaron la escena y alertaron de inmediato a los servicios de emergencias. Por causas que todavía se investigan, el hombre cayó desde la parte superior del inmueble, sin que por el momento se haya podido determinar si se trató de una caída accidental o si detrás del suceso existen otras circunstancias.

Según las primeras informaciones recabadas en el lugar, durante el descenso el hombre impactó primero contra un árbol situado junto al edificio, circunstancia que, al parecer, amortiguó parte de la violencia del golpe. Instantes después, terminó precipitándose sobre una mesa ubicada en la terraza de un bar, donde se encontraban dos trabajadores descansando y tomando un café. Como consecuencia del fuerte impacto, los tres implicados resultaron heridos y fue necesaria la rápida intervención de los equipos sanitarios.

El incidente provocó momentos de gran tensión entre los clientes del establecimiento y los viandantes que se encontraban en la zona, algunos de los cuales prestaron una primera ayuda a los heridos mientras llegaban los efectivos de emergencias. La zona quedó acordonada por las fuerzas de seguridad para facilitar la asistencia sanitaria y permitir el trabajo de los investigadores.

Como consecuencia del accidente, los tres afectados precisaron asistencia médica urgente. Uno de ellos permanece en estado crítico, mientras que los otros dos sufrieron lesiones de menor gravedad, aunque también tuvieron que ser trasladados a centros hospitalarios para recibir atención especializada.

Hasta el lugar del suceso se desplazó un amplio dispositivo integrado por efectivos de la Policía Local de Palma, la Policía Nacional, varias ambulancias del SAMU 061, además de los vehículos de apoyo logístico y coordinación del servicio de emergencias. Los sanitarios trabajaron durante más de 40 minutos estabilizando a los heridos antes de proceder a su evacuación, debido a la complejidad de las lesiones y a la necesidad de garantizar un traslado seguro.

Con el objetivo de reducir al máximo el tiempo de desplazamiento hasta los hospitales, se activó la alerta verde, un protocolo especial mediante el cual varios motoristas de la Policía Local de Palma despejan el recorrido de las ambulancias para agilizar su llegada a los centros sanitarios. Finalmente, dos de los heridos fueron evacuados al Hospital Universitario Son Espases, mientras que el tercero fue trasladado al Hospital Son Llàtzer.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el suceso. Agentes del Grupo de Homicidios y de la Policía Científica realizaron la inspección ocular y recopilaron pruebas en el lugar de los hechos, además de tomar declaración a varios testigos. La investigación permanece abierta y, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis sobre el origen de la caída hasta que concluyan las diligencias policiales.