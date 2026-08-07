El alcalde Martínez acusa al ministro Puente de “ningunear” a los palmesanos por no consultar el cambio de nombre del aeropuerto

El alcalde Jaime Martínez acusa al ministro socialista de Transportes Óscar Puente de “ningunear” a los palmesanos por no consultar tan siquiera el cambio de nombre del aeropuerto de la capital balear, que pasará de denominarse Aeropuerto de Palma de Mallorca a Aeropuerto de Palma-Mallorca.

El primer edil palmesano ha remitido una carta al ministro en la que expresa el «profundo malestar» del Consistorio y solicita la paralización de cualquier expediente relacionado con el cambio de nombre de la principal infraestructura aeroportuaria de las Islas.

Un cambio de nombre a instancias de entidades separatistas como la Obra Cultural Balear (OCB), a cuya petición se ha plegado Puente en una decisión “unilateral y totalmente de espaldas a los cerca de medio millón de palmesanos a los que se les ha ninguneado hurtándoles la posibilidad de expresar su voluntad sobre una cuestión tan relevante», indica en su misiva el primer edil.

En el escrito, el alcalde Martínez pone el acento en la forma unilateral en la que el Ministerio ha abordado el cambio de nombre para lo que ha iniciado ya la tramitación de una orden ministerial, sin consultar previamente a las administraciones afectadas, ni abrir un espacio de diálogo con las instituciones representativas de Baleares.

Como subraya Martínez, el aeródromo palmesano es la principal puerta de entrada a Mallorca y uno de los motores económicos de la comunidad autónoma, por lo que cualquier decisión sobre su denominación trasciende el ámbito puramente administrativo y debería contar con un amplio respaldo institucional y social.

De ahí que cualquier modificación deba ser fruto del consenso entre el Ayuntamiento de Palma, el Govern balear, el Consell de Mallorca y no puede adoptarse exclusivamente desde la Administración General del Estado.

Más allá del aspecto formal, el Ayuntamiento sostiene que el debate sobre el nombre del aeropuerto no puede reducirse a una elección entre «Palma» o «Palma de Mallorca», ya que, sin ir más lejos, como apunta el primer edil palmesano, en los últimos años han surgido diferentes propuestas para vincular la infraestructura con personalidades de reconocido prestigio internacional relacionadas con la isla, como Joan Miró o Ramon Llull.

Esa diversidad de planteamientos evidencia que no existe un consenso previo y refuerza la necesidad de abrir un proceso participativo antes de adoptar cualquier decisión definitiva.

El alcalde aprovecha además la misiva para reprochar al Ministerio de Transportes que dirige Puente la ausencia de respuestas a distintas reivindicaciones formuladas por el Ayuntamiento en materia de movilidad e infraestructuras, entre ellas la financiación del transporte público, diversas inversiones pendientes y actuaciones relacionadas con el Paseo Marítimo.

Todas estas cuestiones evidenciarían la necesidad de reforzar la cooperación institucional entre el Estado y las administraciones locales y autonómicas, especialmente en asuntos que afectan de forma directa al desarrollo económico y a la planificación territorial de Palma y de Mallorca.

Por todo ello, Martínez solicita formalmente al Ministerio que desista de cualquier procedimiento encaminado a modificar la denominación oficial del aeropuerto hasta que exista un proceso transparente, participado y consensuado. El objetivo, sostiene, debe ser alcanzar una solución compartida que cuente con el respaldo de las instituciones y de la sociedad balear, evitando decisiones unilaterales que puedan generar un conflicto político e institucional innecesario.