Los separatistas de Més-Sumar atacan a Sánchez: «Llevamos tres años perdidos en vivienda porque el PSOE no ha querido hacer nada»
Més per Mallorca ha participado en el Congreso con la coalición Sumar, presente en el Consejo de Ministros
Los independentistas de Més per Mallorca lo han vuelto a hacer por segunda vez desde que hay convocadas elecciones generales. Este miércoles han vuelto a renegar de su acuerdo con Sumar, el partido socio de Pedro Sánchez. Hoy han criticado que en materia de vivienda «llevamos tres años perdidos en los que el PSOE no ha querido hacer nada».
Més per Mallorca ha animado a la ciudadanía a secundar la huelga general que tienen previsto convocar CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas el 11 de noviembre, confiando en que sea «una movilización histórica» para «darle la vuelta al problema del acceso a la vivienda».
En la rueda de prensa después de la Junta de Portavoces, el diputado ecosoberanista Ferran Rosa ha trasladado el «apoyo total» de su partido a la huelga que, a su entender, debe poner en el centro el freno a la especulación.
«Lamentamos que se tenga que convocar una huelga para que el PSOE haga algo; está muy bien la aprobación de los decretos ley, pero llevamos tres años de legislatura perdidos porque el PSOE no ha querido hacer nada», ha criticado.
Instalado ya en su precampaña electoral, Ara Més ha planteado presentar una lista unitaria con otras fuerzas progresistas de Baleares de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y que esta esté encabezada por uno de los integrantes de su formación.
Esta es la propuesta que ha lanzado esta plataforma integrada por Més per Menorca, Més per Mallorca y Ara Eivissa, en una rueda de prensa ofrecida este miércoles en Palma, en la que han pedido que estos comicios no se aborden «desde el miedo y la resignación», sino con «esperanza y alegría».
La representante de Ara Més, Carme Gomila, ha apuntado que tienen la «convicción» de que las elecciones son una «oportunidad histórica» y «no basta con explicar lo que puede ir mal para parar a la derecha y la extrema derecha».
De este modo, ha planteado que se tiene que explicar qué país quieren construir para las generaciones venideras, por lo que ven «motivos para la esperanza» con un proyecto político «arraigado» al territorio balear.