Los separatistas de Més-Sumar atacan a Sánchez: «Llevamos tres años perdidos en vivienda porque el PSOE no ha querido hacer nada»

Los independentistas de Més per Mallorca lo han vuelto a hacer por segunda vez desde que hay convocadas elecciones generales. Este miércoles han vuelto a renegar de su acuerdo con Sumar, el partido socio de Pedro Sánchez. Hoy han criticado que en materia de vivienda «llevamos tres años perdidos en los que el PSOE no ha querido hacer nada».

Més per Mallorca ha animado a la ciudadanía a secundar la huelga general que tienen previsto convocar CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas el 11 de noviembre, confiando en que sea «una movilización histórica» para «darle la vuelta al problema del acceso a la vivienda».

En la rueda de prensa después de la Junta de Portavoces, el diputado ecosoberanista Ferran Rosa ha trasladado el «apoyo total» de su partido a la huelga que, a su entender, debe poner en el centro el freno a la especulación.

«Lamentamos que se tenga que convocar una huelga para que el PSOE haga algo; está muy bien la aprobación de los decretos ley, pero llevamos tres años de legislatura perdidos porque el PSOE no ha querido hacer nada», ha criticado.

Instalado ya en su precampaña electoral, Ara Més ha planteado presentar una lista unitaria con otras fuerzas progresistas de Baleares de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y que esta esté encabezada por uno de los integrantes de su formación.