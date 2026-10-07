El PP llama «buitre» al PSOE por «instrumentalizar» a la mujer desahuciada que se abrazó con Prohens

El portavoz del Partido Popular de Baleares, Sebastià Sagreras, no ha tenido este miércoles ningún reparo en definir como «buitre» al PSOE por su actuación ayer en el Parlament, donde se hizo acompañar de Pilar López, una mujer desahuciada en Palma, para enfrentarla con la presidenta del Govern, Marga Prohens. El tiro salió por la culata a los socialistas tras el largo abrazo entre Prohens y Pilar.

El PSOE quiso convertir a Pilar Ruiz en protagonista de un pleno con un alto contenido dedicado a la vivienda. Deliberadamente se sentaron en la zona de invitados, muy próxima al escaño de Marga Prohens, para provocar un cara a cara. Pero la previsión falló porque la mujer desahuciada acabó fundiéndose en un abrazo con la presidenta del Govern, a la que aprovechó la oportunidad para decirle: «Yo te voté».

Sagreras ha llamado «buitre» al PSOE por «instrumentalizar» a Pilar. Algo muy parecido a lo que le dijo Prohens a la mujer durante el abrazo: «Te están utilizando».

Y es que la sesión de control al Govern de este martes en el Parlament balear finalizó con una escena bochornosa. En su intervención, el portavoz socialista, Iago Negueruela, hizo varias alusiones a Pilar López, una mujer de avanzada edad desahuciada recientemente en Palma, que estaba sentada en el banco de invitados. Había sido invitada por el PSOE.

Por esta razón, los socialistas montaron en cólera cuando la presidenta del Govern, Marga Prohens, se levantó y se fundió en un abrazo con Pilar. Fue entonces cuando el diputado socialista Omar Lamin hizo todo lo posible para acabar con la imagen del abrazo. Incluso tiró de la mujer desahuciada, agarrándola de su brazo a pesar de que la mujer se desplaza con muletas.

Prohens consideró que los desahucios son «lamentables», pero culpó al Gobierno central de «permitirlos» con sus leyes. Lo dijo este martes en el pleno del Parlament después de que el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, le preguntara acerca de «quién tiene más derechos, si los ciudadanos o los fondos buitre».