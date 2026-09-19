Los vecinos cargan contra Negueruela al criticar el desmontaje de un ruidoso parque infantil de Palma: «No da ni una»

El arranque del último curso político de la legislatura antes de las elecciones de mayo de 2027 está siendo descomunal por un candidato socialista, Iago Negueruela, que acabó el mes de agosto enseñando en redes sociales cómo se podía freír un huevo en un tobogán, y continuó su particular apuesta viral culpando al alcalde de Palma, Jaime Martínez, del calor que había pasado este verano.

Ahora ha subido en su particular escalada mediática un peldaño más, culpando a Martínez de desmantelar un ruidoso parque infantil en uno de los extremos del parque de Bellver frente a las viviendas del barrio de El Terreno, como venían exigiendo años y años los residentes.

Poco le ha importado este extremo al alcaldable socialista, que en redes sociales ha cargado contra el primer edil palmesano.

«A Martínez le molesta más el ruido de los niños y niñas jugando al parque de Bellver que el ruido de los bares y fiestas que sufren los vecinos de la Lonja.

¿Ésta es su manera de entender los espacios públicos? Pedimos responsabilidades, no pararemos y no quedará así. No queremos una Palma enemiga de la infancia. Queremos una Palma para vivir», ha afirmado un Negueruela que, al momento, ha recibido la contundente respuesta de las asociaciones de vecinos de los barrios afectados.

«Le ha faltado venir del brazo de la señora Pastor, y aún más importante, leer antes de ponerse delante de la cámara el plan de gestión de Bellver que redactaron ustedes, por cierto. La señora Pastor tampoco lo leyó antes de hacer el parque de aventuras con una ampliación de contrato ilegal y que hoy vuelve a ser el parque del Polvorín: no da ni una”, apuntaba uno de los afectados.

Otro de los mensajes recibidos por otra entidad vecinal le recriminaba que «no ha contactado con nosotros para saber los motivos del desmantelamiento parcial del parque», indicaba.

«Si lo hubiera hecho», continuaba, «sabría que esto viene de la legislación anterior, que se inició por la queja vecinal de la calle Polvorín y otros barrios colindantes porque la falta de protección y supervisión policial junto al incivismo y el mal uso del parque, hizo que finalmente se tomaran estas medidas que han llegado después de las quejas», le aclaraban a Negueruela. Por último, instaban a que “ningún partido político que no se implicó en su momento, ahora haga oportunismo”.