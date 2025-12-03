Los afiliados dan la espalda a la chocolatada de Negueruela en la agrupación díscola del PSOE de Palma

Los afiliados socialistas dan la espalda a la chocolatada de castigo de Iago Negueruela en la agrupación díscola del PSOE de Palma, a la que apenas asistieron un par de militantes socialistas y donde el grueso del medio centenar de presentes en el instituto público de Son Cotoner eran cargos políticos e institucionales.

La mayor parte de ellos con escasa o nula ascendencia entre los afiliados de Palma, caso de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez; el portavoz adjunto adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Marc Pons; Amanda Fernández, secretaria general de los socialistas de Mallorca; el secretario de Organización del PSIB-PSOE, Cosme Bonet; concejales del Grupo Municipal Socialista en Palma como Daniel Oliveira y el portavoz Xisco Dalmau o el presentador y moderador del acto Pau Roig, hijo de Toni Roig, ex concejal palmesano.

Pau Roig, secretario general de las juventudes socialistas de Palma, fue colocado este otoño por Iago Negueruela como asesor en el grupo municipal en sustitución de la portavoz de la asociación de vecinos de Son Cotoner, Josefa Vaca.

La chocolatada ha sustituido a la tradicional torrada de la agrupación socialista de Palma-Ponent (la mayor de Baleares), un homenaje a la Constitución que organizaban los hoy díscolos militantes cada 5 de diciembre, en la antesala del Día de la Constitución. Un encuentro para decenas de militantes de esta junta local que se reunían habitualmente en el patio exterior de un centro escolar del barrio de Son Cotoner o en el municipal Parc de Sa Riera, como sucedió la legislatura pasada cuando gobernaban en Palma, donde se dieron cita 500, alrededor de una paella.

Pero este año no ha sido así y Negueruela ha dejado sin torrada, chistorras, chorizos y chuletones a los afiliados de base socialistas de esta agrupación a quienes mantiene castigados tras su llegada a la secretaría general del partido en la capital balear.

Después de obligar en julio a la ya ex secretaria general de Palma Ponent -que contaba con el apoyo mayoritario de la militancia-, Isabel Miralles, a no presentarse a la reelección para imponer una nueva dirección afín, Negueruela tampoco quiere ahora torradas ni barbacoas para celebrar la Constitución, ni hacerlo la tarde noche previa al 6 de diciembre, como era habitual.

Mientras menor poder de convocatoria haya mejor, como se pudo comprobar el pasado 1 de diciembre donde quedó corroborado el mal ambiente y el clima de crispación que se vive entre la militancia de esta agrupación con la nueva dirección del PSOE en Palma, a la que ha dado totalmente la espalda. La protagonista del acto fue la alcaldesa socialista de A Coruña, Inés Rey, invitada a esta jornada donde la vivienda fue el tema principal.

Aunque durante los ocho años que gobernaron en Baleares los socialistas el precio del mercado inmobiliario disparó su precio y expulsó al grueso de los residentes en el acceso a una propiedad, ahora apuestan por lo que no hicieron las dos pasadas legislaturas: limitar el precio del alquiler, acabar con la especulación y aumentar las viviendas públicas frente a las soluciones de la derecha que, han criticado, «son la construcción sin control, la especulación y hacer de la necesidad de la gente su negocio».

La alcaldesa gallega, tierra natal también de Negueruela, explicó que la política de vivienda que lleva a cabo el Ayuntamiento que gobierna, destacando la declaración de la ciudad como zona tensionada. A su parecer, todavía es pronto para valorar su funcionamiento, pero, según sus últimos datos, el precio del alquiler ha bajado tres euros.