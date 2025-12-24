Estos son los horarios de los supermercados Mercadona, Lidl, Bonpreu en Barcelona en Nochebuena, Navidad y San Esteban

Durante las fiestas de Navidad es habitual que los horarios de los supermercados se alteren respecto al resto del año, especialmente en ciudades como Barcelona, donde muchas personas planifican compras anticipadas para preparar la cena de Nochebuena, la comida de Navidad o la tradicional comida de San Esteban. Mercadona, Lidl y Bonpreu son algunas de las cadenas de alimentación más habituales en la capital catalana y su área metropolitana. ¿Cuáles serán los horarios de los supermercados en estas fechas especiales?

También son las que suelen ofrecer horarios especiales durante estas fechas con el objetivo de adaptarse a las necesidades de sus clientes sin dejar de respetar las festividades y los descansos laborales. Conocer estas variaciones es especialmente útil para evitar sorpresas de última hora y organizar mejor las compras familiares. Aunque las tiendas mantienen calendarios distintos, según su política y la normativa de comercio local, hay patrones claros que se repiten en Nochebuena, Navidad y San Esteban en Barcelona prácticamente cada año.

Horarios de los supermercados en Barcelona durante los días festivos

Mercadona: horarios reducidos y cierre en días festivos

Mercadona, la cadena valenciana con más presencia en Cataluña, sigue una política de apertura bastante clara durante las navidades: en días laborables mantiene horarios habituales, pero en festivos y vísperas modifica su calendario. Según información confirmada en el perfil de Instagram de Mercadona, sobre las horas especiales de Navidad de esta cadena, Mercadona abre en Nochebuena (24 de diciembre) con horario reducido, generalmente de 09:00 a 19:00, lo que supone dos horas menos respecto a un día ordinario de apertura (que suele acabar en torno a las 21:30).

Así que, si no tienes todavía todo lo que necesitas para la cena de Nochebuena y la comida de Navidad, ya puedes correr. En Navidad (25 de diciembre), como ocurre con la mayoría de cadenas de supermercados en toda España, Mercadona permanece cerrado por completo. Esto coincide con la normativa local y las costumbres comerciales que priorizan el descanso del personal y el cierre total de establecimientos no obligatorios.

Respecto a la fiesta de San Esteban (26 de diciembre), día festivo en Cataluña, Mercadona habitualmente mantiene sus tiendas cerradas, aunque esta práctica puede variar en función de la zona y la tienda concreta. En los últimos años, muchas cadenas han optado por cerrar en este día para respetar el festivo regional, por lo que es recomendable verificar tu tienda antes de desplazarte.

Lidl: gastos de última hora con horario especial

Lidl es otra de las cadenas que sigue una dinámica similar en estas fechas. En Nochebuena, sus supermercados en Barcelona suelen abrir en horario normal por la mañana, de 09:00 a 19:00 horas, permitiendo así a los clientes hacer las compras de última hora para la cena familiar. Este horario coincide con el de otras cadenas grandes y se ha repetido en diferentes años festivos.

Al igual que Mercadona, Lidl cierra el día de Navidad (25 de diciembre). La cadena alemana adapta sus horarios para respetar el descanso del personal y la normativa general de comercio, por tanto no hay apertura en ningún punto de venta durante ese día festivo.

En San Esteban (26 de diciembre), Lidl suele volver a su horario habitual en Barcelona, aunque en ocasiones se observan pequeñas variaciones según la tienda concreta, al ser un día festivo en la comunidad. Ellos mismos recomiendan buscar el horario específico de la sucursal más cercana en su página web. No obstante, lo más habitual es que las sucursales abran con el horario de un día común, por ejemplo de 09:00 a 21:30.

Bonpreu: cercanía y horarios flexibles

Bonpreu, grupo catalán con presencia especialmente en la provincia de Barcelona, suele adoptar un enfoque parecido al de otras cadenas urbanas, aunque en algunos casos con ligeras variaciones. En Nochebuena, Bonpreu abre normalmente desde primera hora de la mañana (09:00) y cierra alrededor de las 19:00, siguiendo la tendencia general de recortar horas en vísperas de festivo.

El 25 de diciembre, Día de Navidad, es un día en el que Bonpreu también cierra la mayoría de sus tiendas, en línea con las restricciones de apertura comercial de grandes cadenas. Esto realiza tanto en supermercados independientes como a los más céntricos en Barcelona ciudad.

Para el 26 de diciembre, festivo de San Esteban, muchos establecimientos de Bonpreu retoman el horario ordinario, aunque en algunos casos puede haber ajustes de apertura según lugar y las horas de menor afluencia, si se sigue la tendencia del año pasado para estas fechas, como publicó What’s on in Barcelona. La lógica comercial de este día es ofrecer a la clientela opciones para reponer alimentos tras el día de Navidad o preparar comidas más ligeras para el mismo 26, si bien recordemos que es un día festivo en Cataluña.