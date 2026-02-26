Atresmedia, propietaria de Antena 3, La Sexta, Onda Cero y otros canales de televisión y radio, ha cerrado 2025 superando los 1.000 millones de euros en ingresos, fruto de su liderazgo en audiencias y de su estrategia de diversificación de los negocios. En concreto, según ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha facturado 1.002,2 millones, un 1,5% menos que en 2024 pese al descenso del mercado publicitario en general.

Los ingresos del negocio audiovisual del grupo que dirige Javier Bardají, consejero delegado, ascendieron a 924,8 millones de euros, un 2% menos que en 2024. La caída de la publicidad -generalizada en todo el sector- fue compensada por una mejora en el negocio de Producción y Distribución de contenidos y por los ingresos derivados de la compra de compañías.

En Producción y Distribución de contenidos destaca la venta de productos al mercado internacional, el cine -Padre no hay más que uno 5 es la película más taquillera del año-, y la plataforma de streaming Atresplayer, que ha cerrado el año con casi 750.000 abonados, un 10% más. Los canales internacionales de Atresmedia suman 58 millones de abonados.

Además, la diversificación de los negocios ha aumentado significativamente sus ingresos. Se trata principalmente de facturación procedente de eventos, licencias, derechos editoriales y ventas de la plataforma de viajes Waynabox, que alcanzan los 78,3 millones de euros, un 61,8% más que los 48,4 millones obtenidos en 2024. Este crecimiento se debe principalmente a la incorporación de la sociedad Last Lap dentro del área de eventos del Grupo.

Por su parte, los ingresos de la radio superan los 85 millones de euros, un 4% más que en 2024. Los canales de Atresmedia han registrado una audiencia de tres millones de oyentes, principalmente de Onda Cero, con 2,2 millones.

Gracias a este liderazgo en audiencias y a la diversificación, los ingresos se han mantenido casi estables en 2025. Sin embargo, los beneficios del grupo han sufrido por los costes del Plan de Bajas Incentivadas que la compañía puso en marcha en 2025.

Atresmedia ganó 62,4 millones de euros el año pasado, frente a los 120 millones de 2024, castigada por ese Plan de Bajas -en 2026 el coste será cero y se notarán los ahorros de las bajas-. Sin los costes de este Plan el beneficio neto habría superado los 96 millones de euros, y el ebitda ascendería a 133 millones -87 millones contabilizando el Plan-.

Con estas cifras, Atresmedia explica en una nota que «el Consejo propondrá el desembolso en junio 2026 de un dividendo complementario con cargo a 2025 de 0,21 euros por acción (aproximadamente 47 millones de euros). Asimismo, el eventual dividendo a cuenta de 2026 se determinará a finales del ejercicio, preservando la disciplina financiera y el equilibrio entre crecimiento orgánico, desarrollo corporativo y remuneración al accionista».

En diciembre la compañía ya repartió un dividendo a cuenta de los resultados de 2025 de 0,18 euros por acción en términos brutos, en total 40,5 millones de euros.