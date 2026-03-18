El Congreso rechaza por mayoría absoluta la regularización masiva de inmigrantes ilegales de Sánchez

El Congreso de los Diputados ha rechazado por mayoría absoluta la propuesta de regularización masiva de inmigrantes ilegales que quiere aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez.

La moción, propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, ha sido aprobada con los votos de PP, Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro. El respaldo del Pleno a esta moción supone que la Cámara Baja insta al Ejecutivo a renunciar, de inmediato, a la regularización extraordinaria de inmigrantes por carecer de requisitos, ir en contra de los principios europeos y de los objetivos fijados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

La aprobación de esta moción supone que la soberanía nacional, representada en el Congreso de los Diputados, rechaza la regularización masiva de inmigrantes ilegales, que, según las estimaciones, podría beneficiar a un millón «o incluso a 1,2 millones de personas», apuntan los populares, si se computan las reagrupaciones familiares, frente a las 500.000 que sostiene el Ejecutivo.

«Es una operación política»

El Partido Popular, en la moción de interpelación presentada hace unas semanas, explica que esta regularización masiva de inmigrantes «responde a una operación política, concebida sin datos objetivos, sin planificación real, ni recursos suficientes».

Esta regulación masiva supondría «la mayor de la historia reciente» sin que el Ejecutivo «pueda precisar realmente cuántas personas serán beneficiadas por la medida». Esta iniciativa fue pactada hace unos meses con los cuatro diputados de Podemos liderados por Ione Belarra.

Además, en el PP insisten en señalar que esta regulación no responde «a una necesidad de urgencia que justifique la tramitación acelerada» por medio de un decreto, ya que este tipo de tramitaciones «reducen las garantías normativas, limitan el debate y evitan la participación del resto de administraciones afectadas», critican los populares.

El mensaje, asegura el PP en la moción, que se manda a la ciudadanía en su conjunto es «demoledor» y es que «la irregularidad termina teniendo recompensa», y advierten que este tipo de cuestiones «tienen consecuencias»

Entre las consecuencias, señalan, «se incentiva a las mafias de tráfico y trata de personas, se incrementa la presión sobre las fronteras y se tensionan territorios especialmente sensibles como Ceuta o Melilla».

El Gobierno «no cumple los pactos europeos»

El Grupo Parlamentario Popular recuerda que España ha suscrito el Pacto Europeo de Migración y Asilo y, por tanto, debe cumplirlo. Entre las bases de esta normativa se encuentran el control de fronteras y los retornos eficaces. Sin embargo, la regularización «va en dirección opuesta» al marco legal europeo.

Además, la Comisión Europea ha recordado a los países miembros que sus decisiones en política nacional «no deben tener efectos negativos sobre el conjunto del espacio Schengen». La cuestión, establece el documento aprobado por el Pleno del Congreso, es que la política del Gobierno puede convertir a España «en el eslabón más débil de Europa» en esta cuestión.