Islandia – España: cuándo juega la selección española femenina, horario y dónde ver en directo por TV el partido de clasificación para el Mundial 2027

La selección española de fútbol femenino pone punto y final a la clasificación para el Mundial 2027 y lo hace midiéndose a Islandia en Laugardalsvöllur, Reikiavik. Las vigentes campeonas del mundo necesitan sumar los tres puntos para garantizarse la primera plaza, puesto que recuperaron hace unos días tras golear en Mallorca a Inglaterra. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por televisión en directo todo lo que ocurra en el partido de España.

Horario del Islandia – España: a qué hora empieza el partido de clasificación para el Mundial 2027

La selección española de fútbol femenino ha tenido que subirse al avión para enfrentarse a Islandia en el partido que corresponde a la jornada 6 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027. El conjunto que entrena Sonia Bermúdez ganó hace unos días por goleada (4-0) a Inglaterra en un partido que era decisivo. Patri Guijarro, Claudia Pina y Alexia Putellas, con un doblete, fueron las goleadoras y ahora las españolas sólo necesitan ganar en Laugardalsvöllur para conservar la primera plaza del cuadro.

Cuándo es el partido femenino de clasificación para el Mundial 2027 Islandia – España

La UEFA programó este vibrante Islandia – España correspondiente a la jornada 6 de la fase de clasificación para el Mundial 2027 para este martes 9 de junio. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado el inicio de este partidazo que jugará la selección española de fútbol femenino en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en los aledaños del Laugardalsvöllur para que el choque pueda comenzar de manera puntual.

Dónde ver en directo gratis el Islandia vs España: canal de TV y cómo ver online

RTVE es el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva los diferentes partidos de la selección española de fútbol femenino en esta competición. El Islandia – España de la jornada 6 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027 se podrá ver en directo por televisión mediante el canal La1. Los seguidores del combinado nacional van a poder ver este último choque de las de Sonia Bermúdez gratis y en abierto por la TV, ya que es el ente público el encargado de emitir todo lo que suceda en Laugardalsvöllur.

Todos aquellos hinchas que siguen incondicionalmente a la selección española de fútbol femenino y los amantes del deporte rey en general van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Islandia – España correspondiente a la jornada 6 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027 a través de la aplicación RTVE Play. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tenemos que recordar que el medio público pone a disposición de todos su página web para que quien quiera pueda acceder a ella con un ordenador y ver así todo lo que suceda en Laugardalsvöllur.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás diariamente la mejor información sobre todo lo que rodee a la selección española de fútbol femenino en esta fase de clasificación para el Mundial 2027. Cuando finalice el Islandia – España de la jornada 6 del grupo A3 publicaremos la crónica y compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que nos lleguen desde Laugardalsvöllur por parte de las protagonistas.

Dónde escuchar por radio en directo el Islandia – España

Por otro lado, todos aquellos aficionados de la selección española de fútbol femenino que tengan cosas que hacer y no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partido de la jornada 6 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027 deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca podrían conectar con el Laugardalsvöllur para contar todo lo que esté ocurriendo en el Islandia – España.

¿En qué estadio se juega y quién es la árbitra del partido Islandia – España?

El Laugardalsvöllur, situado en Reikiavik, será el estadio donde se jugará el Islandia – España de la jornada 6 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027. Se trata de un recinto deportivo que fue inaugurado en 1959 y que tiene un aforo para algo menos de 10.000 espectadores. Pese a ello, se espera que haya una gran entrada este martes en el encuentro que pone punto y final a este competición en la que los diferentes países pelean por estar en la próxima Copa del Mundo.

La UEFA ha designado a la árbitra eslovaca Miriama Bockova para que imparta justicia en el Islandia – España que corresponde a la jornada 6 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027. No habrá VAR en el Laugardalsvöllur, por lo que sus compatriotas Miroslava Pastorekova y Martina Ukropova asistirán a la colegiada principal desde las bandas. Zuzana Valentova será la cuarta árbitra de este partido.