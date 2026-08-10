Un ex jugador de baloncesto desafía a la WNBA: solicita que le admitan en el draft en plena polémica trans

La admisión de jugadoras trans en la WNBA está generando un gran debate en Estados Unidos. En los últimos días, muchas jugadoras y entrenadoras de la liga se han posicionado tanto a favor como en contra de su participación, lo que ha llevado la liga a reunirse y buscar una postura común. Mientras tanto, un ex jugador de la NBA, el controvertido Enes Kanter Freedom, ha desafiado la política de admisión de la WNBA y, en una carta dirigida a la comisionada Cathy Engelbert, solicita que se permita su inscripción al draft, al cumplir –según él– con los requisitos de acceso.

Según el convenio colectivo de la WNBA, son elegibles para el draft las jugadoras que tengan al menos 22 años y que no son elegibles por ninguna universidad. No hacen referencia a la participación de deportistas transexuales o transgénero, únicamente detallan que «sólo las jugadoras que sean mujeres pueden jugar en la WNBA», lo que ha desatado un debate por la ambigüedad de la frase. Según Kanter Freedom, si sólo se pide «declarar quién eres» (decir que eres mujer), cumple con las condiciones para solicitar su admisión.

La próxima semana, la liga abordará este debate de manera amplia, en un grupo de trabajo formado por los presidentes de las franquicias y los directores generales de sus equipos. En plena batalla cultural, llega el desafío formal de Kanter. El jugador ya libró varias guerras políticas, en especial contra China, que le llevaron a ser vetado en la NBA por las represalias que tomaba el gobierno chino contra sus equipos, dado que llegaron a prohibir en el país la emisión de los partidos de los Boston Celtics. Ahora, vuelve a la carga solicitando que se le permita ser elegible en el draft.

«Por favor, acepte este documento formal como mi notificación oficial por escrito a la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino de mi decisión voluntaria de ingresar al grupo de jugadoras para el Draft de la WNBA de 2027. De acuerdo con el convenio colectivo vigente de la liga, presento este aviso para ejercer mis derechos de draft y para afirmar que tengo al menos veintidós años y que no tengo elegibilidad intercolegial restante, según lo exige el Artículo XIII, Sección 1(b)», señala el escrito enviado a la comisionada de la liga.

«Solicito que la Oficina de la Liga WNBA verifique la recepción de este documento y dirija cualquier comunicación futura a mi dirección de correo electrónico personal que figura arriba. Gracias por procesar oficialmente mi registro en el grupo del draft de 2027», finaliza Enes Kanter. De esta manera, desafía a la WNBA que, ahora, deberá darle una respuesta.

Prometió hacerlo y lo cumple

El jugador había anunciado en los últimos días su intención de declararse elegible para el draft y, ahora, ha anunciado a través de sus redes sociales que ha abierto el procedimiento para inscribirse de manera formal. «Si simplemente declarar quién eres es todo lo que se requiere, entonces cumplo todos y cada uno de los requisitos necesarios para competir en la WNBA», afirmaba en su primer anuncio.

También dejaba claro cuál era el objetivo de este acto: «No estoy aquí para burlarme, ridiculizar ni faltar al respeto a ninguna comunidad ni a las decisiones personales de nadie. Simplemente estoy pidiendo que las normas actuales se apliquen por igual a todo el mundo: las mismas normas que representan los valores que muchas jugadoras y entrenadoras de la WNBA han defendido públicamente».