Oficial: Ronald Araújo jugará cedido en el Liverpool

El Barcelona ha anunciado la cesión de Ronald Araújo al Liverpool. El club ha confirmado la marcha de su capitán al conjunto inglés, poniendo fin a ocho temporadas como futbolista culé. En la Premier League se pondrá a las órdenes de Andoni Iraola y el club inglés pagará la totalidad de la ficha y se guarda una opción de compra de 55 millones de euros, puesto que todavía tiene contrato con el Barça hasta 2031.

Araújo, de 27 años, tomó la decisión de salir del club catalán tras reunirse con su entrenador, Hansi Flick, quien le trasladó que la campaña que viene no tendría el protagonismo que el jugador deseaba y que, sobre el papel, sí le ofrecerá el Liverpool. El internacional charrúa se despidió el sábado por la mañana de sus compañeros y voló el domingo a Inglaterra para someterse a la protocolaria revisión médica.

Preguntado por su salida, Flick lamentó el pasado sábado que es «una pena» no haber podido «incluir» al zaguero uruguayo en el equipo como él hubiera deseado «Ronald es un gran chico, un fantástico jugador y un gran capitán. Nuestro estilo es un poco diferente (al suyo), pero es un jugador muy veloz y fuerte, bastante bueno con la pelota. Es una pena, no pudimos incluirlo como quería. En el pasado sucedieron cosas que le afectaron y quería hacer algo nuevo», valoró el alemán.

Araújo fichó en el verano de 2018 por el Barça procedente del Boston River uruguayo, ascendió al primer equipo en el curso 2020-21 y al año siguiente se consolidó en el eje de la zaga por su potencia física, dominio del juego aéreo y capacidad de corrección. La influencia del central en el vestuario creció hasta alcanzar el rol de capitán, pero en los últimos años fue perdiendo protagonismo, mermado por las lesiones y señalado por ciertos errores en partidos importantes. Esa pérdida de confianza le llevó a estar de baja por problemas de salud mental durante más de un mes la temporada pasada.

En declaraciones a los medios de comunicación de su nuevo equipo, Araújo se mostró «emocionado» por jugar en un «gran club con tanta historia» como el Liverpool, y aseguró que la decisión de recalar en Anfield fue «ideal» y «necesaria» en este punto de su carrera. Por su parte, los reds buscaban un defensa tras la salida de Ibrahima Konaté al Real Madrid y la reciente lesión de Joe Gomez, que había dejado al veterano Virgil van Dijk como único central sano de la plantilla junto a los jóvenes Giovanni Leoni, de 19 años, y Jeremy Jacquet, de 21.

En clave azulgrana, la salida de Araújo deja a Pau Cubarsí, Eric Garcia, que también puede jugar en el lateral derecho, Andreas Christensen y el reconvertido Gerard Martín como los centrales de la plantilla, aunque el lateral Jules Koundé también ha actuado en esta posición en el pasado y el central zurdo del filial Álvaro Cortés gusta a Flick.