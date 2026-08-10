Delirante mensaje de Toni Freixa: pide a un juez declarar nula la cláusula de Julián Álvarez

El culebrón de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid y el FC Barcelona va a dar mucho que hablar este mes de agosto, al menos hasta que no se resuelva la situación o se dé por cerrado el mercado de fichajes. Mientras el delantero argentino evita cualquier tipo de encuentro con el Cholo Simeone, realizando las pruebas médicas alejado de Majadahonda, y sigue estirando su posible salida rumbo a Barcelona, una salida que figuras como Toni Freixa también intentan forzar a su manera.

El activismo de Toni Freixa con el barcelonismo continúa en las redes sociales aunque este no esté vinculado hoy en día a la cúpula blaugrana. El ex directivo culé compartió este lunes un delirante mensaje que está dando mucho que hablar en las redes sociales: Freixa pide a un juez que declare nula la cláusula de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid por considerarla «desproporcionada», allanando el camino para el Barcelona.

La clàusula de rescissió de Julián (per la desproporció entre la quantia, el seu salari i el seu valor de mercat) és nula de ple dret per constituir frau de llei. Qualsevol jutge del social així ho declararia. Si Julián volgués jugar aquesta partida, la guanyaria per golejada — Toni Freixa (@tonifreixa) August 10, 2026

«La cláusula de rescisión de Julián (por la desproporción entre la cantidad, su salario y su valor de mercado) es nula de pleno derecho por constituir fraude de ley», asegura Toni Freixa en un de sus post de la red social ‘X’, donde recalca que «cualquier juez de lo social así lo declararía» pese a no dar ningún tipo de fundamento a su argumento. El ex directivo culé empuja al delantero argentino a tomar esta vía, asegurándole el éxito: «Si Julián quisiera jugar esta partida, la ganaría por goleada».

Como muchos usuarios han indicado a Freixa en un post que ya se ha viralizado, esta misma circunstancia podría afectar al Barcelona, que también se encuentra con un buen número de futbolistas con cláusulas muy desproporcionadas, como él indica, ya sea por su salario o por el valor de mercado actual de todos estos. Recordemos que el Barça blindó a numerosas de sus promesas con la famosa cláusula ‘anti-jeques’, por valor de 1.000 millones de euros.

A tots els que em responeu que hi ha jugadors del Barça amb la mateixa clàusula, “señora, suélteme el brazo!” https://t.co/EmAjRaSvQA — Toni Freixa (@tonifreixa) August 10, 2026

«A todos los que me respondan que hay jugadores del Barça con la misma cláusula», dice Freixa en respuesta a estos, ironizando con una frase, «señora, suélteme el brazo», y eludiendo explicación alguna a sus delirantes argumentos.

Respecte al davanter que hem d’incorporar estic ben tranquil. M agraden tant la primera opció com la segona. De fet, crec que m’agrada més la segona 😉 — Toni Freixa (@tonifreixa) August 9, 2026

No es la primera ni la última vez que habla del tema Toni Freixa. El ex directivo ya argumentó que «el Barça no necesita ni a Julián ni a Ferran para ser el más grande del mundo», ya que «no necesita a nadie, y eso es lo que les jode a todos los que hablan y escriben». Paradójicamente, tiempo después ya parece gustarle más.

Días atrás, con un halo de misterio, afirmó sobre el mercado culé que «respecto al delantero que tenemos que incorporar estoy bien tranquilo» y que le gustan «tanto la primera opción como la segunda. De hecho, creo que me gusta más la segunda».