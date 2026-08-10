El Rally Isla de los Volcanes certifica la primera victoria de la nueva etapa de Lancia en España

El Rally Isla de los Volcanes – Trofeo Ciudad de Arrecife que ha vivido su estreno como prueba puntuable del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER), ha dejado un hito para el deporte del motor nacional: la primera victoria del Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale en España, lograda por Diego Ruiloba y Ángel Vela, del equipo oficial Lancia Corse España.

Tres décadas después de que la marca italiana dominara el automovilismo mundial con modelos como el Stratos, el Integrale o el 037, Lancia ha regresado a la competición para firmar su primer gran triunfo en suelo español en una carrera que no estuvo exenta de dificultades.

Ruiloba y Vela llegaron a la Isla de Los Volcanes como uno de los equipos favoritos y tomaron la iniciativa desde el primer tramo cronometrado. Sin embargo, un problema de potencia en su Lancia durante la tarde del viernes les hizo perder cerca de medio minuto y les relegó al segundo puesto, cediendo el liderato a Pepe López y David Vázquez (Hyundai i20 N Rally2).

Lejos de rendirse, el equipo asturiano firmó una remontada que se prolongó durante toda la segunda etapa, hasta protagonizar un desenlace de infarto en el tramo final, Baleària-Tinajo, donde el Lancia recortó la distancia que le separaba del liderato y se impuso finalmente por tan solo una décima de segundo, el margen más ajustado registrado hasta la fecha en la historia del Super Campeonato de España de Rallyes.

Con este resultado, el Ypsilon Rally2 HF Integrale entra en el palmarés de vencedores del campeonato y le da a Lancia su primer triunfo en la categoría reina del nacional de rallyes, un resultado que ha movido el marcador del Super Campeonato de España de Rallyes.

José Antonio Cohete Suárez, ausente en Lanzarote tras acogerse al descarte que contempla el reglamento de este año, conserva el liderato con 180 puntos, pero ve reducida su ventaja hasta los 24 puntos con la irrupción de Ruiloba en la segunda plaza. Iván Ares cae a la tercera posición con 135 puntos, mientras que Pepe López, segundo en Lanzarote, se coloca cuarto con 133, a solo dos de Ares.

Con esta remontada, el nuevo Lancia no solo firma su primera victoria en España, sino que también mete de lleno a Ruiloba y Vela en la pelea por el título cuando quedan tres pruebas todavía por disputarse, el Rallye Princesa de Asturias, el Villa de Llanes y el RACC de Cataluña.