Simeone y Julián Álvarez, cara a cara aplazado

Argentina había vencido a Austria cuando Julián Álvarez soltó la bomba. «Lo mejor para todos es una transferencia, quiero cumplir mi sueño». Habló el mudo y dijo lo que pudo. El Atlético reaccionó con un sólido rechazo y Simeone cerró filas. «El club ha tomado una decisión y Gil Marín lo ha explicado muy bien», apuntó. El cruce de posturas fue antes de este lunes 10 de agosto, cuando Simeone y Julián Álvarez podían verse las caras.

La expedición del Atlético, liderada por el Cholo, aterrizó en Madrid procedente de Corea del Sur a primera hora del mencionado lunes, hora y día en que Julián Álvarez estaba citado para reincorporarse a la disciplina rojiblanca. Ambos tenían el 10 de agosto marcado en rojo en el calendario y ambos no aparecieron por la Ciudad Deportiva del Atlético. El entrenador, porque según llegó de Seúl, se marchó a disfrutar de los dos días libres.

Y el delantero porque pasó las pruebas médicas protocolarias de la pretemporada en el Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria, no en Majadahonda. Ni uno ni otro se personaron en el Cerro del Espino. Su reencuentro queda aplazado al próximo miércoles, día en el que Simeone dirigirá el primer entrenamiento de la pretemporada con la plantilla al completo.

Será entonces cuando el delantero y Simeone se reencuentren por primera vez desde que Julián pidió públicamente salir del Atlético. La novedad del día fue la presencia de Juan Musso, que se unió a los internacionales que ya habían regresado a los entrenamientos la pasada semana. Los Grimaldo; Giuliano; Pubill y Sorloth. Llorente y Baena también superaron las pruebas de esfuerzo, igual que Julián Álvarez.

Las negociaciones entre Barcelona y Atlético estaban encalladas después de que el club catalán ofreciera 100 millones de euros y quedaron enterradas cuando los rojiblancos dejaron clara su postura. Apuestan por la continuidad del delantero y, en caso de que se produjera una venta, sería a cualquier club fuera de España. Nunca a Barcelona o Real Madrid.