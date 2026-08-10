El Barcelona busca fichar a Rodri, Julián y un central cuando todavía no tiene inscrito a ningún fichaje

El mercado activo de fichajes del Barcelona durante estos días es de los más movidos. El club blaugrana sigue peleando por firmar a Rodrigo Hernández en el medio, al deseado nueve que no es otro que Julián Álvarez y otro central que refuerce la parcela defensiva. Lo curioso es que todavía no tiene inscritos a ninguno de los fichajes en la Liga.

Todos los veranos, el mismo tema con el Barcelona. Las inscripciones siempre se dejan hasta el último momento y en este mercado de fichajes no hay excepción. La plantilla culé tiene a 20 jugadores inscritos en la Liga, y no hay ni rastro de los dos fichajes.

Gordon y Adeyemi no aparecen inscritos en la Liga a día de hoy. En cambio, equipos como el Real Madrid o el Atlético de Madrid sí han inscrito a la mayoría de sus nuevos jugadores. El Barça ha firmado dos nuevos extremos y ninguno aparece en la web de la Liga.

Szczesny, Joan García, Eric García, Fort, Gerard Martín, Koundé, Araujo, Balde, Cubarsí, De Jong, Bernal, Roony, Ferran Torres, Pedri, Gavi, Casadó, Fermín, Olmo, Raphinha y Lamine Yamal son los jugadores que están inscritos en el Barcelona a día de hoy.

El Barcelona quiere a Rodri y Julián

Y este tema es curioso porque, mientras Adeyemi y Gordon no están inscritos (Cucurella, Bernardo Silva o Hjulmand sí lo están), el Barcelona sigue buscando más refuerzos en este mercado. Tres más para ser concretos. El pez gordo puede ser la llegada de Rodri Hernández. Barcelona y City negocian en estos momentos para llegar a un acuerdo en cuanto a la cifra. La entidad catalana ofreció en primera instancia 50 millones de euros y los ingleses pidieron más.

Pero Rodri no es el único fichaje que quiere incorporar en este mercado el Barcelona. También tiene el ojo puesto en Julián Álvarez, por el que llevan apretando todo el verano a un Atlético de Madrid que se niega. Si el argentino no llega, la necesidad de un nueve en el Barça es casi obligatoria. Además, el Barça estaría peinando el mercado para firmar otro central.

También es verdad que el Barcelona, en lo que resta de mercado, va a vender, y mucho, para reducir su masa salarial y conseguir un dinero que le vendrá de maravillas para afrontar estas operaciones. Araujo se va a marchar cedido al Liverpool y el club inglés pagaría todo su salario. El PSG está negociando para firmar a Ferran Torres y Casadó también puede salir rumbo a Arabia. Además, si se confirma la lesión de larga duración de De Jong, el cuadro culé podría usar el 80% de su salario, como ya pasó con Ter Stegen.