Oficial: Adeyemi ya es nuevo jugador del Barcelona

El fichaje de Adeyemi por el Barcelona ya es oficial. El talentoso atacante alemán llevaba una semana en la ciudad catalana y su fichaje se ha retrasado más de lo debido. Finalmente, la entidad culé lo ha oficializado en la tarde de este martes, un día después de la celebración de España tras ganar su segunda Copa del Mundo.

El jugador será presentado este miércoles. El retraso se debe a que Joan Laporta, presidente del Barcelona, se encontraba estos últimos días entre Dallas y Nueva York presenciando las semifinales y la final del Mundial donde la selección española ha conquistado su segunda estrella.

El extremo alemán será nuevo jugador del Barcelona hasta el 30 de junio de 2031. Firma por cinco años, llega procedente del Borussia Dortmund y su fichaje se ha cerrado por 22 millones de euros más siete en variables. Una operación bastante buena para el equipo blaugrana. La entidad germana se ha reservado el 20% de una futura venta del jugador.

Adeyemi se ha convertido en el segundo fichaje del equipo de Hansi Flick para el curso 2026-27 después de la contratación de Anthony Gordon. Es el tercer año del entrenador alemán al frente del Barça y su equipo ya se está poniendo manos a la obra. Faltan cartas por llegar y sobre todo salidas. Queda mucho verano por delante en la ciudad Condal.

Comunicado del Barcelona

El FC Barcelona y el Borussia Dortmund han llegado a un acuerdo para el traspaso del delantero Karim Adeyemi, que firma como futbolista azulgrana hasta 2031.

Reencuentro con Flick

Esto lo convierte en un gran recurso para Hansi Flick, que lo conoce bien. Cuando aún era futbolista del Salzburgo, su primer club profesional tras pasar por las categorías inferiores del Forstenried, el Bayern y el SpVgg Unterhaching, el actual entrenador azulgrana le dio la oportunidad de debutar con la selección absoluta de Alemania.

Experiencia en la élite

De aquello hace ya cerca de un lustro, y ahora vuelven a encontrarse en un contexto muy distinto. Entre medias, Adeyemi ha pasado las últimas cuatro temporadas en el Borussia Dortmund, donde se ha consolidado tanto en la Bundesliga como en la Champions League, competición en la que ya suma 48 partidos (37 con el conjunto alemán y 11 con el Salzburgo). Dos de ellos, precisamente, frente al Barça en la pasada edición.

Ambicioso

Ahora, este reencuentro con Flick se produce en un Club en el que podrá trabajar y seguir creciendo en el día a día, con la certeza de que Adeyemi llega a Barcelona con la ambición y las ganas de reivindicarse, poniéndose al servicio de su compatriota. Porque, pese a haber tenido un papel importante durante la fase de clasificación para el Mundial, no fue convocado para la fase final. Así, tras un verano limpio para recargar energías y con toda la pretemporada por delante, Adeyemi ya es azulgrana.