Adeyemi ya está en Barcelona y su fichaje es inminente

Karim Adeyemi ha aterrizado este miércoles por la tarde en Barcelona y la oficialidad de su fichaje por el club catalán es inminente. Este jueves pasará el reconocimiento médico con la entidad azulgrana y podrá ponerse a las órdenes de Hansi Flick desde el viernes en los primeros días de pretemporada culé.

El extremo alemán será nuevo jugador del Barcelona hasta el 30 de junio de 2031. Firma por cinco años, llega procedente del Borussia Dortmund y su fichaje se ha cerrado por 22 millones de euros más siete en variables. Una operación bastante buena para el equipo blaugrana. La entidad germana se ha reservado el 20% de una futura venta del jugador.

La previsión del club catalán es que el internacional germano, de 24 años, se someta este jueves a la preceptiva revisión médica y el viernes se ejercite por primera vez junto a sus nuevos compañeros a las órdenes de Hansi Flick, el entrenador que le hizo debutar con la selección absoluta de Alemania cuando el jugador tenía 19 años.

❗️ ¡Karim Adeyemi ya está en Barcelona! El futbolista, que firmará por cinco temporadas, acaba de aterrizar en estos instantes. Mañana revisión médica para estar a las órdenes de Flick. pic.twitter.com/43u8n68zEA — Carlos Monfort (@monfortcarlos) July 15, 2026

Otra cosa diferente será su presentación oficial, puesto que el presidente de la entidad, Joan Laporta, se encuentra actualmente en Estados Unidos para presenciar la parte final del Mundial que disputará la Selección española después de 16 años en Nueva Jersey.

Adeyemi se convertirá en las próximas horas en el segundo fichaje del equipo de Hansi Flick para el curso 2026-27 después de la contratación de Anthony Gordon. Es el tercer año del entrenador alemán al frente del Barça y su equipo ya se está poniendo manos a la obra. Faltan cartas por llegar y sobre todo salidas. Queda mucho verano por delante en la ciudad Condal.